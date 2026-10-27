El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso por miembros de la Iglesia durante su viaje a Sudamérica

El papa León XIV mantendrá reuniones con víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia durante su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre; aunque todavía no está confirmado dónde y qué formato tendrán esos encuentros.

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La Oficina de Prensa de la Santa Sede —según reportó Vatican News— comunicó que estos encuentros "responden al deseo del papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia", además de buscar consolidar a la Iglesia como un "lugar seguro".

Según informó el medio español El País, esta decisión llega un día después de la petición de reunión por partes de supervivientes del Sodalicio de Vida Cristiana en Perú, la organización religiosa que había disuelto el papa Francisco luego de décadas de denuncias de abusos sexuales y corrupción.

La noticia sigue una línea que León XIV ya adoptó en sus recientes viajes apostólicos a España y Francia, donde se reunió con sobrevivientes de abusos en encuentros privados. En ambas instancias, el pontífice escuchó testimonios y reafirmó la responsabilidad de la Iglesia en el acompañamiento de las víctimas.