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El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso por miembros de la Iglesia durante su viaje a Sudamérica

El papa tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Desde el Vaticano afirmaron que los encuentros "responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia"

27 de octubre de 2026 17:55 hs
Papa León XIV

Papa León XIV

AFP

El papa León XIV mantendrá reuniones con víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia durante su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre; aunque todavía no está confirmado dónde y qué formato tendrán esos encuentros.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede —según reportó Vatican News— comunicó que estos encuentros "responden al deseo del papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia", además de buscar consolidar a la Iglesia como un "lugar seguro".

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La noticia sigue una línea que León XIV ya adoptó en sus recientes viajes apostólicos a España y Francia, donde se reunió con sobrevivientes de abusos en encuentros privados. En ambas instancias, el pontífice escuchó testimonios y reafirmó la responsabilidad de la Iglesia en el acompañamiento de las víctimas.

Tras su encuentro en Francia, el papa había dicho en rueda de prensa que algunas organizaciones de la Iglesia católica habían sido "abusivas como sistema". Además, el pontífice había dicho que estos abusos significaban que "la vida de fe de las personas" quedaba "profundamente herida y destruida" y que, por eso, la Iglesia tenía la "responsabilidad especial de acompañarles y ayudarles a buscar la sanación".

Con información de AFP.

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