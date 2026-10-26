Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / CARDAMA

"Que la Justicia se haga cargo de ella": Javier García presentó denuncia penal contra María Julia Muñoz por difamación e injurias

El senador del Partido Nacional había adelantado días atrás que recurriría a la Justicia por las declaraciones de la exministra frenteamplista, quien lo vinculó con presuntos pagos irregulares relacionados con el caso Cardama y el financiamiento de la lista 40

26 de octubre de 2026 19:34 hs
García y Muñoz
Foto: Javier García: Camilo dos Santos; María Julia Muñoz: Diego Battiste.

En entrevista con Todo un Tema —un programa del streaming de El Observador— el jueves 22 de octubre, la exministra había cuestionado la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou y había vinculado puntalmente el caso Cardama con el financiamiento de la lista 40 del Partido Nacional, sector al que pertenece García.

"Yo creo que en el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García", había dicho la exministra.

Más noticias

María Julia Muñoz acusó a Javier García de recibir coimas de Cardama: "Hubo guita solventando a la 40"

Javier García respondió a Muñoz por "la inmundicia de sus declaraciones" sobre Cardama y anticipó que recurrirá a Fiscalía

La denuncia presentada por García, recibida por Fiscalía General de la Nación este lunes, incluye como prueba fragmentos de esta entrevista, el registro completo de la emisión y capturas de una publicación que la exjerarca realizó en Facebook el sábado 24 de octubre.

"Recién presenté denuncia penal en Fiscalía a María Julia Muñoz por delitos de difamación e injurias. A partir de ahora que la Justicia se haga cargo de ella", escribió García en su cuenta de X.

En el escrito, García solicita que se tenga por presentada la denuncia y se dispongan las diligencias correspondientes. También pide que Muñoz sea citada a declarar y señala expresamente que no acepta las disculpas que publicó la exministra.

La denuncia quedó presentada ante Fiscalía, que deberá determinar los pasos a seguir.

La respuesta de Muñoz

Dos días después de la entrevista, Muñoz publicó un mensaje en Facebook en el que cuestionó la decisión de García de recurrir a la Justicia y expresó que "se abstendrá" de concurrir a Fiscalía por sus declaraciones.

"Después de haber pasado un día de festejos y sin saber nada del senador García, me enteré hoy de su deseo de perturbar la Justicia por los dichos de una señora jubilada que no participa en política partidaria, ni lo hará", escribió.

La exministra también expresó su "respeto" por Fiscalía y afirmó que trabajó "intensamente para su descentralización" durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En esa línea, Muñoz agregó: "Por lo cual, me abstendré de ser allí una molestia, pues tienen asuntos más importantes que atender".

En la publicación, Muñoz también cuestionó las prioridades del senador y reclamó que los dirigentes políticos se concentren en "los temas que le preocupan a los más necesitados".

Hacia el final del mensaje, la exjerarca escribió: "Pero, si su orgullo vale más que la gente, lo lamento, me disculpo por su honor ofendido. Cada [uno] sabe lo que hizo". La publicación concluyó con un saludo: "Fraterno saludo de compatriota, aunque adversaria en sus ideas, que desde el llano seguirá votando al FA".

Las más leídas

Más de 500 habitaciones, siete pisos y terraza con deck: así será megaproyecto de 120 millones de dólares que ampliará la oferta hotelera rioplatense

Bono Social de UTE: quiénes pueden acceder a descuentos de hasta 90% y cuáles son los requisitos

Fiscal Fleitas formalizará investigación contra cuatro marinos por desaparición de carne de la Armada

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

Temas

Javier García Partido Nacional María Julia Muñoz Cardama

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos