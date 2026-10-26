"Que la Justicia se haga cargo de ella": Javier García presentó denuncia penal contra María Julia Muñoz por difamación e injurias

El senador del Partido Nacional Javier García presentó este lunes una denuncia penal contra la exministra frenteamplista María Julia Muñoz por presuntos delitos de "difamación e injurias", luego de las declaraciones que realizó Muñoz sobre el caso Cardama y el financiamiento de la lista 40 durante la campaña electoral. Días atrás, el senador había adelantado que seguiría este camino dada "la inmundicia de las declaraciones" de Muñoz.

En entrevista con Todo un Tema —un programa del streaming de El Observador— el jueves 22 de octubre, la exministra había cuestionado la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou y había vinculado puntalmente el caso Cardama con el financiamiento de la lista 40 del Partido Nacional, sector al que pertenece García.

"Yo creo que en el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García ", había dicho la exministra.

Javier García respondió a Muñoz por "la inmundicia de sus declaraciones" sobre Cardama y anticipó que recurrirá a Fiscalía

María Julia Muñoz acusó a Javier García de recibir coimas de Cardama: "Hubo guita solventando a la 40"

La denuncia presentada por García, recibida por Fiscalía General de la Nación este lunes, incluye como prueba fragmentos de esta entrevista, el registro completo de la emisión y capturas de una publicación que la exjerarca realizó en Facebook el sábado 24 de octubre.

"Recién presenté denuncia penal en Fiscalía a María Julia Muñoz por delitos de difamación e injurias. A partir de ahora que la Justicia se haga cargo de ella", escribió García en su cuenta de X.

Recién presenté DENUNCIA PENAL en Fiscalía a Ma Julia Muñoz por delitos de difamación e injurias. A partir de ahora que la Justicia se haga cargo de ella pic.twitter.com/wzi6li9cLZ — Javier García (@JavierGarcia_Uy) October 26, 2026

En el escrito, García solicita que se tenga por presentada la denuncia y se dispongan las diligencias correspondientes. También pide que Muñoz sea citada a declarar y señala expresamente que no acepta las disculpas que publicó la exministra.

La denuncia quedó presentada ante Fiscalía, que deberá determinar los pasos a seguir.

La respuesta de Muñoz

Dos días después de la entrevista, Muñoz publicó un mensaje en Facebook en el que cuestionó la decisión de García de recurrir a la Justicia y expresó que "se abstendrá" de concurrir a Fiscalía por sus declaraciones.

"Después de haber pasado un día de festejos y sin saber nada del senador García, me enteré hoy de su deseo de perturbar la Justicia por los dichos de una señora jubilada que no participa en política partidaria, ni lo hará", escribió.

La exministra también expresó su "respeto" por Fiscalía y afirmó que trabajó "intensamente para su descentralización" durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En esa línea, Muñoz agregó: "Por lo cual, me abstendré de ser allí una molestia, pues tienen asuntos más importantes que atender".

En la publicación, Muñoz también cuestionó las prioridades del senador y reclamó que los dirigentes políticos se concentren en "los temas que le preocupan a los más necesitados".

Hacia el final del mensaje, la exjerarca escribió: "Pero, si su orgullo vale más que la gente, lo lamento, me disculpo por su honor ofendido. Cada [uno] sabe lo que hizo". La publicación concluyó con un saludo: "Fraterno saludo de compatriota, aunque adversaria en sus ideas, que desde el llano seguirá votando al FA".