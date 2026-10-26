Gala del Balón de Oro 2026: coronación histórica para Harry Kane y Alexia Putellas en Londres

Por primera vez en sus siete décadas de existencia, la prestigiosa ceremonia organizada por la revista France Football dejó París para mudarse al emblemático London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La mudanza histórica rindió tributo a Sir Stanley Matthews, el recordado atacante inglés que inauguró el palmarés del trofeo en 1956 al proclamarse como el primer ganador del certamen. y el Balón de Oro 2026 fue para Harry Kane en hombres y nuevamente para Alexia Putellas en mujeres. Segundo fue Kylian Mbappé, tercero Lamine Yamal y quinto lugar fue para Lionel Messi.

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En una velada con fuerte impronta británica y española,s la noche consagró a lomejores exponentes de la temporada internacional:

La gloria máxima: Kane y Putellas en la cima del mundo El momento cumbre de la gala llegó con la entrega del Balón de Oro masculino, donde el astro brasileño Ronaldo Nazário subió al escenario para presentar y hacer entrega del codiciado galardón al delantero inglés Harry Kane. El atacante rubricó un año formidable que incluyó un doble reconocimiento individual, ya que previamente también se alzó con el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador de la temporada.

En la rama femenina, la atacante española Alexia Putellas volvió a ratificar su hegemonía global al conquistar su tercer Balón de Oro, extendiendo un legado sin precedentes tras haberlo ganado en 2021 y 2022. Por su parte, la delantera mexicana Charlyn Corral se quedó con el Premio Gerd Müller femenino tras una campaña letal de cara al arco rival.