"Prosperidad compartida": Lula agradeció a Orsi por sus felicitaciones tras vencer a Bolsonaro en el balotaje

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva , reelecto para un cuarto mandato tras vencer este domingo en el balotaje a Flávio Bolsonaro, agradeció a su par uruguayo Yamandú Orsi por haberlo saludado horas antes.

"El resultado de esta elección representó la victoria de la democracia, del multilateralismo y de la paz. Seguiremos juntos en la lucha por más justicia social e integración regional con prosperidad compartida", escribió el mandatario de 81 años en su cuenta de X.

Según declaró este lunes el canciller uruguayo Mario Lubetkin, Orsi fue el primer presidente en saludar a Lula —a quien considera un "amigo"— por su victoria.

Muito obrigado pelas felicitações, presidente Yamandú Orsi, @OrsiYamandu , com quem falei ao telefone ontem. O resultado dessa eleição representou a vitória da democracia, do multilateralismo e da paz. Seguiremos juntos na luta por mais justiça social e integração regional com… https://t.co/vjDy98pL3J

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Lubetkin dijo que pese a que no hay una reunión entre ambos prevista para antes de la cumbre del Mercosur del próximo 4 de diciembre que se celebrará en Montevideo, la posibilidad de un encuentro en el futuro cercano (antes de esa fecha) no se descarta.

Lula fue reelecto presidente de Brasil con cerca del 51,8% de los votos, una diferencia de unos 4,4 millones de sufragios en contra del candidato del Partido Libral, Flávio Bolsonaro, que perdió con 48,2%.

El candidato opositor dijo no reconocer el resultado del balotaje y anunció que pedirá la anulación de los comicios por las presuntas irregularidades detectadas, luego de que un juez resolviera —a pedido de la campaña de Lula— extender la votación por dos horas más.

Sin embargo, este lunes su agrupación, el Partido Liberal (PL), emitió un comunicado en el que reconoció los resultados.

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del espacio político, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que el PL "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral".

No obstante, pidió que los "cuestionamientos planteados" por Bolsonaro, quien en un primer momento sembró dudas por el proceso electoral, sean "debidamente esclarecidos".

La "enorme alegría" del Frente Amplio

Por otra parte, la Mesa Política del Frente Amplio emitió una declaración en la que celebró con "enorme alegría" el triunfo de Lula.

"La expresión popular depositada en las urnas reafirma la vigencia de la democracia, la soberanía frente a las injerencias externas, la esperanza y el compromiso colectivo de construir un futuro de justicia social y prosperidad para toda la región", señala el escrito compartido por la coalición de izquierda, que también reconoce el "liderazgo histórico y de transformación" del político brasileño.

"Saludamos los pronunciamientos de nuestro gobierno reafirmando la voluntad política de profundizar las relaciones diplomáticas, comerciales, sociales y culturales con la República Federativa del Brasil. La victoria de Lula fortalece la integración regional y abre una nueva etapa de cooperación estratégica en favor de la soberanía y el bienestar de ambos pueblos", agregaron.