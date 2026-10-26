Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 27 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este martes 27 de octubre una jornada con abundante nubosidad, neblinas y posibilidad de precipitaciones en algunas zonas del país. Las mínimas oscilarán entre 6 °C y 8 °C, mientras que las máximas irán de 18 °C en Montevideo a 23 °C en el norte.
Montevideo y área metropolitana
En la capital y el área metropolitana se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 18 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. El viento rotará del noreste al sureste a entre 10 y 30 km/h, con un período de dirección variable de hasta 10 km/h.
Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto. Los vientos serán del sector este a entre 10 y 30 km/h, con períodos de dirección variable de hasta 10 km/h.
Este
El este tendrá temperaturas de entre 6 °C y 20 °C, con cielo nuboso y cubierto y probables precipitaciones escasas tanto en la mañana como en la tarde y la noche.
En las primeras horas habrá neblinas y bancos de niebla, mientras que para la segunda parte del día se esperan neblinas.
Los vientos soplarán del sector este a entre 10 y 30 km/h, con un período de dirección variable de hasta 10 km/h durante la tarde y la noche.
Oeste
En el oeste, Inumet prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 21 °C.
Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. La nubosidad persistirá en la tarde y la noche.
El viento será del sector este a entre 10 y 30 km/h, con períodos de dirección variable de hasta 10 km/h durante toda la jornada.
Norte
El norte registrará la máxima más alta de las zonas detalladas, con 23 °C, después de una mínima de 8 °C.
El cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso durante todo el día. Para la tarde y la noche habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas.
Los vientos serán del este y noreste a entre 10 y 30 km/h durante la mañana. En la segunda parte de la jornada soplarán del sector este a entre 10 y 20 km/h.