Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 27 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este martes 27 de octubre una jornada con abundante nubosidad, neblinas y posibilidad de precipitaciones en algunas zonas del país. Las mínimas oscilarán entre 6 °C y 8 °C , mientras que las máximas irán de 18 °C en Montevideo a 23 °C en el norte .

En la capital y el área metropolitana se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 18 °C .

La mañana estará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y neblinas . El viento rotará del noreste al sureste a entre 10 y 30 km/h, con un período de dirección variable de hasta 10 km/h.

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Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto. Los vientos serán del sector este a entre 10 y 30 km/h, con períodos de dirección variable de hasta 10 km/h.

Este

El este tendrá temperaturas de entre 6 °C y 20 °C, con cielo nuboso y cubierto y probables precipitaciones escasas tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

En las primeras horas habrá neblinas y bancos de niebla, mientras que para la segunda parte del día se esperan neblinas.

Los vientos soplarán del sector este a entre 10 y 30 km/h, con un período de dirección variable de hasta 10 km/h durante la tarde y la noche.

Oeste

En el oeste, Inumet prevé una mínima de 8 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y neblinas. La nubosidad persistirá en la tarde y la noche.

El viento será del sector este a entre 10 y 30 km/h, con períodos de dirección variable de hasta 10 km/h durante toda la jornada.

Norte

El norte registrará la máxima más alta de las zonas detalladas, con 23 °C, después de una mínima de 8 °C.

El cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso durante todo el día. Para la tarde y la noche habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas.

Los vientos serán del este y noreste a entre 10 y 30 km/h durante la mañana. En la segunda parte de la jornada soplarán del sector este a entre 10 y 20 km/h.