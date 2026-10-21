Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 22 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este jueves 22 de octubre una jornada marcada por la nubosidad , con lluvias y tormentas en buena parte del territorio nacional. En Montevideo y el área metropolitana , las precipitaciones llegarán durante la noche , mientras que en otras regiones se esperan desde más temprano.

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Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 °C y los 12 °C , mientras que las máximas se ubicarán entre los 21 °C y los 25 °C , con los registros más elevados previstos para el norte del país.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C .

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Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto , con vientos del noreste de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

En la tarde y la noche se mantendrá la abundante nubosidad, aunque las precipitaciones se esperan recién para la noche. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 20 y 40 km/h.

Lluvias y tormentas en el este del país

En el este, las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 21 °C.

La mañana se presentará nubosa a cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas. Los vientos serán del este y noreste, de entre 20 y 40 km/h.

Para la tarde y la noche, el panorama cambiará con la llegada de precipitaciones y tormentas. Inumet también advierte por rachas de viento de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

¿Qué se espera para el oeste?

En el oeste del territorio nacional, la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

La mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y vientos del noreste de entre 20 y 30 km/h, acompañados por rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche se prevén lluvias y tormentas, además de neblinas. El viento rotará hacia el sector este, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrán alcanzar los 50 km/h.

El norte tendrá la temperatura más alta y probables tormentas

El norte será la región más cálida del país, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 25 °C.

A diferencia de Montevideo, las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana, cuando se espera cielo nuboso a cubierto, lluvias y probables tormentas.

Los vientos soplarán del este y noreste a velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet anuncia precipitaciones y tormentas, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h y rachas de 40 km/h.

El organismo también advierte sobre la posibilidad de rachas fuertes de viento asociadas a las tormentas en esta región.