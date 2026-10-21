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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 22 de octubre

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 °C y los 25 °C, según las proyecciones de Inumet

21 de octubre de 2026 21:00 hs
20241014 Vista de la rambla de Montevideo, estado del tiempo, día nublado.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este jueves 22 de octubre una jornada marcada por la nubosidad, con lluvias y tormentas en buena parte del territorio nacional. En Montevideo y el área metropolitana, las precipitaciones llegarán durante la noche, mientras que en otras regiones se esperan desde más temprano.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 °C y los 12 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 21 °C y los 25 °C, con los registros más elevados previstos para el norte del país.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo y el área metropolitana?

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 22 °C.

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Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con vientos del noreste de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

En la tarde y la noche se mantendrá la abundante nubosidad, aunque las precipitaciones se esperan recién para la noche. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 20 y 40 km/h.

Lluvias y tormentas en el este del país

En el este, las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 21 °C.

La mañana se presentará nubosa a cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas. Los vientos serán del este y noreste, de entre 20 y 40 km/h.

Para la tarde y la noche, el panorama cambiará con la llegada de precipitaciones y tormentas. Inumet también advierte por rachas de viento de hasta 50 km/h en las zonas costeras.

¿Qué se espera para el oeste?

En el oeste del territorio nacional, la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

La mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y vientos del noreste de entre 20 y 30 km/h, acompañados por rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche se prevén lluvias y tormentas, además de neblinas. El viento rotará hacia el sector este, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrán alcanzar los 50 km/h.

El norte tendrá la temperatura más alta y probables tormentas

El norte será la región más cálida del país, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 25 °C.

A diferencia de Montevideo, las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana, cuando se espera cielo nuboso a cubierto, lluvias y probables tormentas.

Los vientos soplarán del este y noreste a velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet anuncia precipitaciones y tormentas, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h y rachas de 40 km/h.

El organismo también advierte sobre la posibilidad de rachas fuertes de viento asociadas a las tormentas en esta región.

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