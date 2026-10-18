Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre estará marcado por la nubosidad, las precipitaciones escasas y las neblinas en todo el país, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Inumet prevé para el Área Metropolitana una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C. Por la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará nuboso, con probables precipitaciones escasas y neblinas, y vientos de 10 a 30 km/h.

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En el norte del país, el organismo anticipa una mínima de 5 °C y una máxima de 18 °C. La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y neblinas, y vientos de 10 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, y vientos de 10 a 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 17 °C. Durante la mañana habrá algo de nubosidad y cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y neblinas, con vientos de 10 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con probables precipitaciones escasas y neblinas, y vientos de 10 a 30 km/h.

Este

En el este, según Inumet, la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima de 17 °C. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y la noche el cielo continuará nuboso, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla, y vientos de 20 a 30 km/h.