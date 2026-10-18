Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Lunes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ EL TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 18 de octubre

Al igual que las últimas semanas, este domingo se presentará con un clima nuboso y con precipitaciones

18 de octubre de 2026 8:31 hs
Ciclón, viento, lluvia, tormenta, alerta roja
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Este domingo 18 de octubre estará marcado por la nubosidad, las precipitaciones escasas y las neblinas en todo el país, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Área Metropolitana

Inumet prevé para el Área Metropolitana una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C. Por la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará nuboso, con probables precipitaciones escasas y neblinas, y vientos de 10 a 30 km/h.

Más noticias

El Niño ya llegó y será muy fuerte: Inumet anticipa más lluvias y revela hasta cuándo se extenderá el fenómeno

Sinae recomienda preparar un bolso de emergencia por El Niño en Uruguay: qué elementos debe tener y cómo actuar ante evacuaciones

Norte

En el norte del país, el organismo anticipa una mínima de 5 °C y una máxima de 18 °C. La mañana será nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y neblinas, y vientos de 10 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso, con probables precipitaciones, neblinas y bancos de niebla, y vientos de 10 a 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 17 °C. Durante la mañana habrá algo de nubosidad y cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y neblinas, con vientos de 10 a 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con probables precipitaciones escasas y neblinas, y vientos de 10 a 30 km/h.

Este

En el este, según Inumet, la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima de 17 °C. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y la noche el cielo continuará nuboso, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla, y vientos de 20 a 30 km/h.

Las más leídas

Adiós a las "colectoras de votos": Congreso del Frente Amplio aprobó propuesta para restringir multiplicidad de listas de cara a las elecciones de 2029

Nacional: el primer proyecto que presentará Joaquín Guadalupe, dirigente que reemplaza a Flavio Perchman durante su licencia, que busca cambiar la lista negra

Academia Nacional de Medicina sugirió frenar la crianza y reproducción del pitbull y otras razas de perros

Aire Fresco y el acto para presentar su nueva lista, la 2020, luego de la salida de Martín Lema: "Con otra identidad pero con las mismas ganas", dijo Delgado

Temas

Clima Uruguay Inumet

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos