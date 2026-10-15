El Niño ya llegó y será muy fuerte: Inumet anticipa más lluvias y revela hasta cuándo se extenderá el fenómeno

El fenómeno de El Niño ya está instalado en el océano Pacífico ecuatorial y se espera que alcance una intensidad muy fuerte durante los próximos meses, según el último boletín de tendencias climáticas elaborado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la Universidad de la República (Udelar).

El informe, correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026 , señala que existe más de un 90% de probabilidad de que El Niño alcance la categoría de muy fuerte entre los trimestres setiembre-octubre-noviembre y octubre-noviembre-diciembre.

Además, los pronósticos del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), recogidos por Inumet, indican que el fenómeno se mantendría al menos hasta el trimestre marzo-abril-mayo de 2027 , con una probabilidad superior al 80%.

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El organismo uruguayo explicó que durante setiembre continuó intensificándose el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, acompañado por cambios en la circulación atmosférica que permiten confirmar el establecimiento de El Niño.

Entre los indicadores utilizados para evaluar su evolución, Inumet destacó que el último registro semanal, correspondiente al 28 de setiembre, mostró anomalías de temperatura superficial del mar de 3,9 °C en la región Niño 1+2, 3,1 °C en Niño 3 y 2,2 °C en Niño 3.4.

Estos registros, junto con el debilitamiento de los vientos alisios y otros indicadores atmosféricos, confirman el desarrollo del fenómeno climático.

Cómo impactará El Niño en Uruguay: más lluvias durante la primavera y el verano

Ante la instalación de El Niño, Inumet decidió extender excepcionalmente sus proyecciones climáticas hasta febrero de 2027, aprovechando la mayor capacidad de predicción que ofrece el desarrollo del fenómeno.

Para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2026, el organismo prevé precipitaciones por encima de lo normal en todo el territorio nacional, aunque con diferencias regionales.

En el norte, noreste, parte del centro y este del país, la probabilidad de que las lluvias acumuladas superen los valores habituales alcanza el 60%. En esa misma región, existe un 30% de probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen dentro del rango normal y apenas un 10% de que sean inferiores.

En el resto del territorio, incluido Montevideo y buena parte del sur, la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal es del 40%, frente a un 30% de condiciones normales y otro 30% de lluvias inferiores a lo habitual.

Esto significa que, aunque la tendencia favorece un trimestre más lluvioso, no implica que vaya a llover todos los días ni que las precipitaciones sean superiores a lo normal en cada mes. Se trata de una proyección sobre los acumulados del período.

Qué pasará con las lluvias durante el verano de 2027

Las perspectivas de Inumet indican que la influencia de El Niño sobre las precipitaciones podría mantenerse durante buena parte del verano.

Para el trimestre noviembre-diciembre-enero, el organismo mantiene una probabilidad del 60% de lluvias por encima de lo normal en el norte y parte del centro del país. Para el resto del territorio, la probabilidad es del 40%.

La tendencia continúa durante diciembre de 2026, enero y febrero de 2027, aunque con una leve disminución de las probabilidades en la región norte.

En ese período, la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal será del 50% en el norte y parte del centro, mientras que para el resto del país se mantendrá en el 40%.

De esta manera, los tres trimestres analizados por Inumet presentan una señal favorable a lluvias superiores a los promedios históricos, especialmente en el norte del territorio.

Qué temperaturas se esperan en Uruguay con El Niño

El informe también presenta proyecciones sobre las temperaturas para los próximos meses.

Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, Inumet anticipa una mayor probabilidad de que la temperatura media se ubique por debajo de lo normal en todo el país.

La probabilidad asignada a ese escenario es del 45%, frente a un 30% de temperaturas dentro de los valores habituales y un 25% de registros superiores.

Durante noviembre-diciembre-enero, la tendencia hacia temperaturas inferiores a lo normal se mantiene, aunque se debilita: la probabilidad desciende al 40%.

En cambio, para el trimestre diciembre-enero-febrero, el escenario más probable pasa a ser el de temperaturas dentro del rango normal, con una probabilidad del 40%. Las opciones de temperaturas inferiores o superiores a lo habitual reciben un 30% cada una.

Estas tendencias corresponden a los promedios trimestrales y no descartan jornadas puntuales de calor intenso.

El antecedente de las lluvias de los últimos meses

El boletín también analiza las condiciones climáticas registradas durante julio, agosto y setiembre de 2026.

En ese período, las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal en buena parte del país, especialmente en el norte, noreste, centro y este.

En varias localidades de esas regiones, las anomalías positivas de precipitación superaron el 120%, fundamentalmente por los importantes acumulados registrados durante agosto.

En cambio, en el sur y suroeste, las lluvias se mantuvieron dentro de los valores normales, con anomalías de entre -20% y 20%.

En cuanto a las temperaturas, el trimestre presentó valores próximos a los promedios históricos en prácticamente todo el territorio nacional.

El informe de Inumet concluye así con un escenario de El Niño muy fuerte, con alta probabilidad de persistir hasta el otoño de 2027 y una tendencia de precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano, particularmente en el norte de Uruguay. Las proyecciones extendidas serán revisadas en las próximas actualizaciones mensuales del organismo.