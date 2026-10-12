Pronóstico de Inumet para este lunes 12 de octubre, feriado en Uruguay: lluvias, nubosidad y temperaturas de hasta 20 °C

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dio a conocer su pronóstico para este lunes 12 de octubre , feriado laborable en Uruguay por el Día de la Raza , y anticipó una jornada marcada por la nubosidad, lluvias escasas y temperaturas frescas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 °C y los 11 °C , mientras que las máximas se ubicarán entre los 17 °C y los 20 °C , con los valores más elevados previstos para el norte del país.

Las precipitaciones estarán presentes en distintas regiones, mientras que también se esperan neblinas y bancos de niebla, especialmente durante la mañana.

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Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 17 °C .

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sureste y este a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche se mantendrán las condiciones de nubosidad, con probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos continuarán del sureste y este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este del país

En la zona este, las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y este a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

Para el oeste del territorio nacional, Inumet prevé una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C.

Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste y este, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche continuará la nubosidad, con probables precipitaciones escasas. Los vientos mantendrán velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico de Inumet para el norte del país

El norte de Uruguay registrará las temperaturas más elevadas de las regiones consideradas, con una mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.

Durante la mañana se prevé cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y este a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h.

Para la tarde y noche, el organismo anticipa cielo nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y neblinas. Los vientos continuarán del sureste y este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

¿Por qué es feriado este lunes 12 de octubre en Uruguay?

Este lunes 12 de octubre se conmemora en Uruguay el Día de la Raza, fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Se trata de un feriado laborable, por lo que quienes trabajen durante la jornada no tienen derecho, por ese solo motivo, a cobrar una remuneración doble.

En 2026, el feriado coincide con un lunes y, de acuerdo con la Ley N.º 16.805, se mantiene en su fecha original, sin necesidad de trasladarlo.

De esta manera, el feriado completa un fin de semana de tres días para quienes habitualmente descansan sábados y domingos y tienen libre la jornada del lunes.