El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 25 de noviembre una jornada con cielo mayormente despejado en buena parte del territorio nacional, temperaturas máximas de hasta 29 °C y rachas de viento de hasta 50 km/h en varias zonas del país.

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No se prevén precipitaciones en ninguna de las regiones, aunque en el norte habrá una mayor presencia de nubosidad durante toda la jornada.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet espera una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C, con cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada.

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En la mañana se prevén vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, que disminuirán su intensidad y pasarán a ser variables de entre 5 y 15 km/h.

Hacia la tarde y la noche, los vientos volverán a afirmarse del sureste, con rachas de hasta 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para el este del país

En la región este, Meteorología prevé una temperatura mínima de 10 °C –la más baja del país– y una máxima de 27 °C.

El cielo permanecerá claro y algo nuboso tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Al igual que en la capital, se esperan vientos del sureste con rachas de hasta 50 km/h durante la mañana y hacia el cierre de la jornada.

Cómo estará el tiempo en el oeste este miércoles

En el oeste del territorio nacional, Inumet pronosticó una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 29 °C.

El cielo estará claro y algo nuboso durante todo el miércoles, con vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la mañana y hacia la noche, aunque disminuirán su intensidad durante parte de la jornada.

El pronóstico de Inumet para el norte del país

En el norte, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C.

A diferencia del resto del país, en esta región se espera cielo algo nuboso y nuboso durante toda la jornada, acompañado de vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.