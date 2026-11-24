Nacional goleó 3-0 a Peñarol en el clásico femenino que se jugó este martes en el Gran Parque Central, y de esa manera, se acercó a la final de la Fase 2.

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Las ganadoras formaron con Villanueva; Fontán, Cousillas, Jourdan, Marcora; Dornelles, Pastilha, Costa, Martínez; Cesane y Latúa, dirigidas por Valeria Colman.

Por su parte, Peñarol, dirigido por Cecilia Santo, formó con Martina Alonso; Manuela Olivera, Oriana Omento, Jemina Rolfo, Lorena Graña; Caroline Díaz, Josefina Villa, Tatiana Magallanes, Ilana Guedes; Miya Grant-Clavijo y Micaela Domínguez.

Nacional goleó a su clásico rival, Peñarol, jugando un gran partido.

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Ya a los 10 minutos, Agostina Marcora abrió el marcador para las tricolores.

De esa forma terminó la primera parte con un 1-0 para las dirigidas por Valeria Colman.

En el complemento, Nacional siguió siendo más y llegaron sobre el final dos tantos más.

A los 78', Oriana Fontán marcó el segundo, y en la hora, Julieta Ladós hizo el 3-0 definitivo.