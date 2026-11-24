Nacional goleó 3-0 a Peñarol en el clásico femenino que se jugó este martes en el Gran Parque Central, y de esa manera, se acercó a la final de la Fase 2.
Las ganadoras formaron con Villanueva; Fontán, Cousillas, Jourdan, Marcora; Dornelles, Pastilha, Costa, Martínez; Cesane y Latúa, dirigidas por Valeria Colman.
Por su parte, Peñarol, dirigido por Cecilia Santo, formó con Martina Alonso; Manuela Olivera, Oriana Omento, Jemina Rolfo, Lorena Graña; Caroline Díaz, Josefina Villa, Tatiana Magallanes, Ilana Guedes; Miya Grant-Clavijo y Micaela Domínguez.
Una goleada tricolor
Nacional goleó a su clásico rival, Peñarol, jugando un gran partido.
Ya a los 10 minutos, Agostina Marcora abrió el marcador para las tricolores.
De esa forma terminó la primera parte con un 1-0 para las dirigidas por Valeria Colman.
En el complemento, Nacional siguió siendo más y llegaron sobre el final dos tantos más.
A los 78', Oriana Fontán marcó el segundo, y en la hora, Julieta Ladós hizo el 3-0 definitivo.