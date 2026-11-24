Peñarol se coronó tricampeón uruguayo en Tercera División tras vencer 1-0 a Wanderers este lunes en el Complejo Rentistas, en una semifinal a la que llegó con la posibilidad de consagrarse con una victoria.
Tiago Martinelli anotó el único tanto del partido en el primer tiempo, que fue suficiente para darle una apretada victoria y un nuevo campeonato de Tercera al carbonero, que se une a los obtenidos en 2024 y 2025.
Es además el título número 27 de Peñarol en la categoría, cuatro torneos por debajo de Nacional, máximo ganador con 31.
El campeonato de este año tuvo como primer protagonista a Wanderers, que obtuvo el Torneo Apertura. Sin embargo, Peñarol se llevó el Clausura tras jugar una final contra Montevideo City Torque y además obtuvo la Tabla Anual, lo que le permitió llegar a la semifinal contra el bohemio con la ventaja deportiva.
En el total del año obtuvo 69 puntos, al igual que la Primera carbonera, pero con 34 partidos en vez de 37. Ganó 20 encuentros, empató nueve y perdió solo cinco, con 54 goles a favor y 27 en contra.
El once que el entrenador Julio Mozzo mandó a la cancha para definir el campeonato estuvo conformado por: Leandro Díaz; Joaquín Pastorini, Máximo Machado, Ignacio López, Jhordan Antúnez; Tiago Martinelli, Julio Daguer, Mateo Ureta; Pedro Cruz, Luciano González y Nahual Torres.
En el banco de suplentes estuvieron: Tiago Glattli, Ignacio Martínez, Michael Flores, Cristian Núñez, Lucca Caula, Renzo Cupla, Germán Barbas, Víctor Antúnez, Valentín Rivera y Mauro Skunca.
Varios de estos futbolistas ya tuvieron algunos partidos en la Primera carbonera, como Daguer, Ureta, González o Barbas, y otros ya han jugado partidos amistosos o integrado el banco en encuentros oficiales como Díaz o Martinelli.