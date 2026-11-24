Peñarol se coronó tricampeón uruguayo en Tercera División tras vencer 1-0 a Wanderers este lunes en el Complejo Rentistas , en una semifinal a la que llegó con la posibilidad de consagrarse con una victoria.

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Tiago Martinelli anotó el único tanto del partido en el primer tiempo, que fue suficiente para darle una apretada victoria y un nuevo campeonato de Tercera al carbonero , que se une a los obtenidos en 2024 y 2025.

Es además el título número 27 de Peñarol en la categoría , cuatro torneos por debajo de Nacional, máximo ganador con 31.

El campeonato de este año tuvo como primer protagonista a Wanderers , que obtuvo el Torneo Apertura . Sin embargo, Peñarol se llevó el Clausura tras jugar una final contra Montevideo City Torque y además obtuvo la Tabla Anual, lo que le permitió llegar a la semifinal contra el bohemio con la ventaja deportiva.

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En el total del año obtuvo 69 puntos, al igual que la Primera carbonera, pero con 34 partidos en vez de 37. Ganó 20 encuentros, empató nueve y perdió solo cinco, con 54 goles a favor y 27 en contra.

El once que el entrenador Julio Mozzo mandó a la cancha para definir el campeonato estuvo conformado por: Leandro Díaz; Joaquín Pastorini, Máximo Machado, Ignacio López, Jhordan Antúnez; Tiago Martinelli, Julio Daguer, Mateo Ureta; Pedro Cruz, Luciano González y Nahual Torres.

En el banco de suplentes estuvieron: Tiago Glattli, Ignacio Martínez, Michael Flores, Cristian Núñez, Lucca Caula, Renzo Cupla, Germán Barbas, Víctor Antúnez, Valentín Rivera y Mauro Skunca.

Varios de estos futbolistas ya tuvieron algunos partidos en la Primera carbonera, como Daguer, Ureta, González o Barbas, y otros ya han jugado partidos amistosos o integrado el banco en encuentros oficiales como Díaz o Martinelli.