Todavía no llegó diciembre, pero las temperaturas ya comienzan a dar señales del verano. El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que Uruguay tendrá una semana marcada por el calor , con temperaturas que podrían superar los 36 °C en algunos puntos del territorio nacional .

"Arrancamos una semana linda. Si bien es cierto que ahora está nublado, no preocuparse demasiado", expresó Cisneros este lunes en Subrayado (Canal 10), donde destacó que las condiciones del tiempo serán propicias para disfrutar de actividades al aire libre durante los próximos días.

Para las primeras horas de este martes, el meteorólogo previó abundante nubosidad y alguna inestabilidad sobre la frontera norte del país, particularmente en los departamentos de Artigas y Rivera. "En el resto del país vamos a tener buena presencia del sol nuevamente", adelantó.

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El meteorólogo puso especial énfasis en las elevadas temperaturas que se esperan para los próximos días, fundamentalmente en el norte del territorio nacional. "Ya estamos con temperaturas que comienzan a sobrepasar los 34 a 36 grados sobre la parte norte del país ", señaló.

"Es mucho calor, calor intenso para el norte y litoral del país", agregó Cisneros, quien indicó que, por el momento, no se perfilan lluvias en esas zonas.

El meteorólogo explicó que la presencia de viento del norte contribuye a que el ambiente esté pesado, aunque anticipó algunas rotaciones del viento hacia el sector sur que permitirán aliviar momentáneamente la sensación térmica.

Cisneros insistió en que los próximos días estarán marcados por las temperaturas elevadas y el calor en todo el territorio nacional.

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Con la mirada puesta en el próximo sábado 28 de noviembre, cuando Montevideo será escenario de la final de la Copa Libertadores, Cisneros también ofreció un primer adelanto de las condiciones meteorológicas que se esperan para el fin de semana.

"Por ahora, muy buenas temperaturas y a pleno sol", respondió el meteorólogo al ser consultado sobre el pronóstico para el sábado.

Según adelantó, esas condiciones también se mantendrían durante el domingo, por lo que noviembre se despediría con dos jornadas de sol y calor.