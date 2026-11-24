Las autoridades sanitarias confirmaron un caso de hantavirus en Maldonado e iniciaron una investigación epidemiológica para determinar dónde contrajo la enfermedad el paciente, que se recupera favorablemente.

El director departamental de Salud de Maldonado, José González , informó en declaraciones a FM Gente que la persona afectada presenta una evolución favorable, aunque su recuperación es lenta y progresiva.

Tras la confirmación del caso, las autoridades activaron los protocolos correspondientes y comenzaron a reconstruir las actividades del paciente y los lugares que frecuentó durante las últimas semanas.

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González explicó que el virus tiene como reservorio a roedores conocidos como ratones de campo o colilargos y que su período de incubación puede extenderse hasta seis semanas, lo que obliga a investigar distintos escenarios de exposición.

Investigan un depósito del Hospital de San Carlos

Una de las preocupaciones planteadas por trabajadores es que el contagio se haya producido en un galpón del Hospital de San Carlos, donde se almacenan medicamentos que posteriormente son distribuidos a los pacientes.

Sin embargo, González aclaró que hasta el momento no existen elementos epidemiológicos que permitan vincular el caso con ese depósito.

El lugar será inspeccionado por equipos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que evaluarán las condiciones ambientales y de seguridad del establecimiento. En caso de constatarse la presencia de plagas o problemas de conservación, deberán adoptarse las medidas correctivas correspondientes.

El jerarca precisó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no dispuso la clausura del depósito.

Por otra parte, González aseguró que hasta el momento no se identificaron otros casos sospechosos de hantavirus. Los equipos de vigilancia epidemiológica realizan un seguimiento del entorno laboral, social y familiar del paciente.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus puede provocar enfermedades graves y potencialmente mortales. Su transmisión a los seres humanos se produce principalmente a través del contacto con roedores infectados, que eliminan el virus mediante la orina y las heces.

La vía de contagio más frecuente es la inhalación de partículas contaminadas, algo que puede ocurrir durante la limpieza de galpones, depósitos, viviendas rurales u otros espacios que permanecieron cerrados durante períodos prolongados.

En América, la infección puede provocar el síndrome pulmonar por hantavirus, mientras que en Europa y Asia se registra principalmente la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Por lo general, el virus no se transmite entre personas, aunque existe una excepción: el virus Andes, presente en Sudamérica, que puede transmitirse mediante el contacto estrecho entre seres humanos.

González recordó la importancia de adoptar medidas preventivas al ingresar a galpones, depósitos y otros espacios que hayan permanecido cerrados durante mucho tiempo.

Asimismo, recomendó consultar rápidamente a un servicio de salud ante la aparición de fiebre, malestar general u otros síntomas luego de haber estado en un ambiente en el que pudo existir exposición al virus.