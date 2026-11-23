Lorena Roqueta celebró en un video su triunfo en el orden de los trabajadores activos en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo. La militante del Partido Nacional encabezó la lista 15 de Hay otro camino, impulsada por la oposición, y se impuso sobre Carlos Clavijo, que buscaba la reelección por la lista 11 del PIT-CNT.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Gracias a todos los que militaron por esta lista que nació siendo perdedora y que logró 450.000 votos”, dijo Roqueta en el video difundido por Subrayado. “Esto es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores”, agregó.

La futura representante de los trabajadores en el Directorio del BPS también se refirió a su gestión. “Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor y esta candidata, hoy, Lorena Roqueta, esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos”, afirmó.

Roqueta volvió a agradecer “a estos más de 450.000 votantes que dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar”.