Carlos Clavijo llegó al Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) como suplente de Ramón Ruiz y encabezó este domingo la lista con la que el PIT-CNT buscaba retener la representación de los trabajadores. La lista 11 obtuvo 367.460 votos en el escrutinio primario. La lista 15, encabezada por Lorena Roqueta, sumó 448.261. La diferencia de 80.801 votos pone fin a una representación que la central sindical ejercía desde 1992.

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Roqueta es abogada y escribana, trabaja en la Intendencia de Colonia y está afiliada al gremio de municipales Adeom. Militante del Partido Nacional, encabezó la candidatura de Hay otro camino, el movimiento que también se impuso en el orden de las empresas contribuyentes con la lista 25 de Jorge Fernández, según informó en primera instancia Subrayado.

De Ernesto Murro a Carlos Clavijo El PIT-CNT asumió la representación de los trabajadores en el BPS en 1992, cuando los directores sociales fueron designados directamente por las organizaciones sindicales y empresariales. El primero en ocupar el lugar por los trabajadores fue Ernesto Murro, que continuó en el cargo tras la elección de 1996.

Luego ocuparon ese puesto Ariel Ferrari, elegido en 2006 y 2011, y Ramón Ruiz, que asumió en 2016 y fue reelecto en 2021. Su suplente, Clavijo, tomó posteriormente el cargo y fue el candidato de la central en la elección del domingo.