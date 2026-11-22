Listas 11 y 15 del orden Trabajadores Activos para las Elecciones del BPS

La lista 1 pasó al frente entre los jubilados y pensionistas por apenas 184 votos en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo 22 de noviembre. Con el 76,8% de los circuitos escrutados, las listas 15 y 25 seguían al frente entre los trabajadores y las empresas, respectivamente.

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El reporte de las 21:50 de la Corte Electoral abarcaba 4.407 de los 5.738 circuitos de todo el país y registraba 1.173.592 votos en los tres órdenes. El tablero informaba, además, 125 circuitos sin validar.

Cómo va el escrutinio en cada orden del BPS Entre los jubilados y pensionistas, la lista 1 sumaba 126.399 votos, frente a los 126.215 de la lista 5, que en el corte anterior, a las 21:20, llevaba una ventaja de 2.743 votos. La lista 2 reunía 18.393.

En el orden de los trabajadores, la lista 15 amplió su ventaja y llegó a 336.332 votos, frente a los 259.688 de la lista 11. La diferencia era de 76.644 votos.