La lista 1 pasó al frente entre los jubilados y pensionistas por apenas 184 votos en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo 22 de noviembre. Con el 76,8% de los circuitos escrutados, las listas 15 y 25 seguían al frente entre los trabajadores y las empresas, respectivamente.
El reporte de las 21:50 de la Corte Electoral abarcaba 4.407 de los 5.738 circuitos de todo el país y registraba 1.173.592 votos en los tres órdenes. El tablero informaba, además, 125 circuitos sin validar.
Cómo va el escrutinio en cada orden del BPS
Entre los jubilados y pensionistas, la lista 1 sumaba 126.399 votos, frente a los 126.215 de la lista 5, que en el corte anterior, a las 21:20, llevaba una ventaja de 2.743 votos. La lista 2 reunía 18.393.
En el orden de los trabajadores, la lista 15 amplió su ventaja y llegó a 336.332 votos, frente a los 259.688 de la lista 11. La diferencia era de 76.644 votos.
Entre las empresas contribuyentes, la lista 25 lideraba con 48.047 votos, seguida por la lista 21, con 24.153. La lista 27 sumaba 14.317 y la lista 30, 9.314.
Los resultados corresponden al escrutinio primario y son provisorios. El escrutinio definitivo está previsto para el martes 24 de noviembre.