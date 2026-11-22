Uruguay goleó 4-1 a Haití por el segundo partido de su grupo en el Mundial sub 17 de Qatar, este domingo pasado el mediodía uruguayo y clasificó a la seiguiente fase del torneo. Los celestes venían de debutar con un triunfo por 3-2 sobre Arabia Saudita y buscaban la punta y seguir en el certamen, lo que consiguieron,
Francia perdió con Arabia Saudita, por lo que ahora ambos tienen 3 puntos contra 6 de los celestes y ninguno de los haitianos.
El próximo encuentro celeste por el grupo será en tres días ante los franceses.
Aquí los detalles y la previa del partido:
Uruguay 4-1 Haití
Cancha: Aspire Zona de Doha
Juez: Asker Nadjafaliev (Uzbekistán)
Uruguay: Machín; Guedes, Fernández, Muñiz, De León, Barreiro; García, Brizuela, Soares de Lima, Saldaña y Gancheff. Director técnico: Ignacio González.
Haití: Gene; Barjon, Dieujuste, Clervilus, Louis, Barjon; M, Chery, Joseph, G. Chery, Jean Simon, Ramos y Marvenly. Director técnico: Kouwsky Sainvil
Cambios en Uruguay: 45' Facundo Rodríguez x Saldaña y Nicolás Rodríguez x García, 61' Bruno Bueno x Brizuela y Gabriel Da Silva x Guedes y 83' Matteo Correia x Gancheff
Cambios en Haití: 45' Laisse x M. Chery, 67' Prophete x Jean Simon
Goles: 19' Malverny (H), 31' Muñiz (U), 38' Barreiro (U), 75' N. Rodríguez (U), 81' Soares de Lima (U)
Tarjetas amarillas: Dieujuste, Barjon y Louis (H)
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22-11-2026 14:22
Final del partido: Uruguay goleó 4-1
Los de Ignacio González vencieron muy bien y clasificaron a la siguiente fase.
22-11-2026 14:19
Minuto 90: se juegan 3' de adición
Se disputan 3 minutos de tiempo añadido.
22-11-2026 14:12
Minuto 83: variante en Uruguay
En los celestes entró Matteo Correia x Gancheff
22-11-2026 14:10
Minuto 81: gol de Uruguay: ¡Soares de Lima!
Gran centro de Pablo Barreiro al segundo palo y Soares de Lima anota el cuarto.