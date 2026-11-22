Pablo Barreiro celebra su golazo para Uruguay ante Haití por el Mundial sub 17

Los celestes comenzaron perdiendo temprano el partido, pero luego, a fuerza de fútbol, supieron darlo vuelta con clase

Uruguay goleó 4-1 a Haití por el segundo partido de su grupo en el Mundial sub 17 de Qatar, este domingo pasado el mediodía uruguayo y clasificó a la seiguiente fase del torneo. Los celestes venían de debutar con un triunfo por 3-2 sobre Arabia Saudita y buscaban la punta y seguir en el certamen, lo que consiguieron,

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Francia perdió con Arabia Saudita, por lo que ahora ambos tienen 3 puntos contra 6 de los celestes y ninguno de los haitianos.

El próximo encuentro celeste por el grupo será en tres días ante los franceses.

Aquí los detalles y la previa del partido: