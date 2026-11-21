Con los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela desde el arranque, Flamengo empató 1-1 con Palmeiras de visitante y se consagró campeón del Brasileirao 2026 , un título que le permite salvar un año en el que aspiraba a ganarlo todo.

El club más popular de Brasil, que también tiene en su plantel a Nicolás de la Cruz , obtuvo su segunda liga consecutiva y la décima de su historia, gracias al empate en la antepenúltima fecha ante el verdao, que ya no puede superarlo debido al reglamento de desempates de la Liga brasileña.

Con dos fechas por disputar, el Fla tiene 80 puntos, inalcanzable para el Palmeiras, su escolta con 74 . En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate juega a favor del equipo de Rio de Janeiro: tiene 24 partidos ganados, por 21 del cuadro paulista.

El colombiano Jhon Arias abrió la cuenta para Palmeiras en el Nubank Parque a los 12 minutos y Samuel Lino anotó el tanto del empate y del título a los 76, tras una gran corrida individual de De Arrascaeta y una asistencia de Bruno Henrique.

El golazo de atrás del medio de la cancha que le hicieron a Flamengo, que, con Varela figura y De Arrascaeta, remontó y el sábado irá por el título ante Palmeiras

Giorgian De Arrascaeta, el más ganador de títulos en la historia de Flamengo, buscará este sábado igualar a Zico y apuntar al récord de Pelé

Gol do Flamengo! Samuel Lino empata o jogo diante do Palmeiras! pic.twitter.com/eCM2HRyFft — ge (@geglobo) November 21, 2026

La liga culmina de forma positiva un año de altibajos para el Fla, segundo máximo ganador del Brasileirao solo por detrás del Palmeiras (12).

Es el título número 19 de Giorgian de Arrascaeta con la camiseta de Flamengo, junto con su compañero Bruno Henrique los más laureados de la historia del Flamengo. Sumó su cuarta liga brasileña, lo que lo acerca a los seis campeonatos que ostentan Pelé, Lima y Pepe, máximos ganadores históricos del certamen nacional.

Este título es un alivio para un equipo que diseñó la plantilla más poderosa de América para conseguir el inédito triplete de Brasileirao, Copa Libertadores y Copa de Brasil. Pero corría el riesgo de irse con las manos vacías tras quedar eliminado en semifinales del torneo continental y en dieciseisavos de la copa nacional.

Giorgian de Arrascaeta celebra el gol de Samuel Lino que le dio un nuevo Brasileirao al Flamengo Foto: AFP

Palmeiras, que este sábado tuvo en el banco a Emiliano Martínez y Joaquín Piquerez, tendrá la chance de obtener los otros dos títulos.

Se enfrentará a Estudiantes de la Plata en la final de la Copa Libertadores, el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, y luego jugará contra Gremio por la final de la Copa de Brasil el domingo 6 de diciembre.

FUENTE: Con información de AFP