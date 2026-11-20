Giorgian De Arrascaeta está a las puertas de escribir otro capítulo dorado en la historia del fútbol brasileño. El media punta uruguayo de 32 años, junto a su inseparable socio Bruno Henrique, tiene este sábado la oportunidad de conquistar su cuarto título del Brasileirao con la camiseta de Flamengo. De lograrlo, el "10" celeste igualará en palmarés liguero a leyendas absolutas del club carioca como Zico, Júnior, Leandro y Cantarelli.

La dimensión de lo conseguido por el oriundo de Nuevo Berlín en Río de Janeiro ya es monumental. Con 18 trofeos oficiales en su vitrina rojinegra - que incluyen tres Copas Libertadores, tres ligas locales, dos Copas de Brasil, tres Supercopas, seis Campeonatos Cariocas y una Recopa Sudamericana-, De Arrascaeta comparte con Bruno Henrique el trono como los futbolistas más laureados de todos los tiempos en la institución.

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Con contrato vigente hasta 2028 y el deseo manifiesto de retirarse en Flamengo, el uruguayo dispone de tiempo y vigencia futbolística para perseguir una marca que parecía intocable: los seis campeonatos del Brasileirao que ostentan Pelé, Lima y Pepe, máximos ganadores históricos del certamen nacional.

Este sábado, cuando ruede el balón ante Palmeiras -que jugará con suplentes debido a que por más que aún tiene chances de ser campeón, se enfoca en la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata del sábado 28 en el Estadio Centenario-, Giorgian De Arrascaeta no solo buscará levantar una nueva copa. Irá tras la consolidación definitiva de su legado eterno en el Maracaná, confirmándose como el gran ídolo extranjero moderno del Mengao y acercándose a la mesa de los más grandes de Brasil.