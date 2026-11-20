Uno de los efectos más sostenidos en el tiempo del creciente acceso de las personas y grupos más vulnerables a la educación inicial, básica y media yace en lograr mayores niveles de equidad social y educativa. La contracara de la democratización de la educación, principalmente de las oportunidades de formación, es la diversidad de perfiles de las y los estudiantes que comprenden sus contextos, circunstancias, motivaciones, afiliaciones y capacidades. No se trata solo de una dimensión socioeconómica vinculada a situaciones de vulnerabilidad material, de escaso capital educativo y de bajos ingresos en los hogares sino también cultural, comunitaria y personal que guarda estrecha relación con estilos de vida, expectativas y necesidades a presente y futuro.

Las respuestas dadas por los sistemas educativos frente a la igualdad y la diversidad son bien indicativas de diferencias en los imaginarios sociales y educativos. Por un lado, se asevera que la composición diversa de las aulas, como correlato de la democratización de la educación, se ha transformado en un obstáculo - a veces catalogado como insalvable, para lograr una educación de calidad. Bajo el supuesto de la “ingobernabilidad” de la diversidad, se implementan itinerarios de formación diferenciados que se sustentan en niveles educativos, ofertas y espacios de aprendizajes segmentados según el origen socioeconómico y cultural del estudiantado.

Por otro lado, se arguye que congeniar equidad y calidad para cimentar una educación genuinamente inclusiva requiere que estudiantes con diversidad de perfiles y necesidades de aprendizaje, compartan espacios comunes e intercomunicados de formación. La diversidad es entendida como un activo ya que promueve la colaboración, la solidaridad y los aprendizajes entre pares bajo el precepto de estimular el aprender de las diferencias y los diferentes.

Asimismo, otros planteamientos giran en torno a posiciones más deterministas como presuponer que solo se puede alcanzar mayor equidad educativa si cambia el contexto socioeconómico, o se asume que las y los estudiantes no pueden aprender en virtud de que son “no educables”.

La prestigiosa revista interdisciplinar francesa Sciences Humaines, en su número 386 de marzo del 2026, analiza, bajo el sugerente título “Individualizar, no. Personalizar, si!, las principales ideas fuerza sobre cómo la educación entiende al estudiante persona considerando su singularidad y diversidad (1). El autor del artículo, Sylvain Connac, que es educador e investigador en ciencias de la educación en la universidad Paul-Valéry de Montpellier (Francia) y en LIRDEF (Laboratorio interdisciplinario de investigaciones en didáctica), arguye, tomando como referencia el caso de Francia, que desde hace mucho tiempo, el desafío ha consistido en instruir en los mismos saberes a un grupo heterogéneo teniendo en cuenta los orígenes socioculturales y el desempeño escolar. Esta afirmación reviste validez más allá de Francia ya que el abordaje de la heterogeneidad siempre ha constituido un desafío para los sistemas educativos ya sea en oportunidades para aspirar a más y mejores aprendizajes, o bien como restricciones a lograr aprendizajes de calidad. Se entiende que la heterogeneidad alude a la caracterización del grupo de clase como tal – por ejemplo, diferencias culturales, socioeconómicas y por niveles de aprendizaje entre las y los estudiantes.

Connac argumenta que una de las respuestas más comunes al abordaje ya no solo de la heterogeneidad sino también de la diversidad – implica la valoración de las diferencias humanas como cimiento de una educación más democrática y justa - estriba en establecer planes individuales – una educación a medida - para cada estudiante. Se trata de tener en cuenta su singularidad como persona y la necesidad de diferenciar los contenidos y las estrategias alineados a su estilo y ritmo de aprendizaje.

Cabe también señalar que el hecho de que cada uno de los estudiantes configure una persona singular no implica que cada uno aprenda de forma totalmente distinta de otros sino, como señala el neurocientífico francés Stanislas Dehane (2), «en las ciencias cognitivas estamos viendo que en realidad hay muchas similitudes» en las maneras en que los niños o las niñas aprenden, y lo ejemplifica con el aprender a leer”. Dehane cuestiona la idea que existan estilos de aprendizajes distintos.

Asimismo, Connac hace referencia a las limitaciones de un enfoque individual en la educación a la luz de tres consideraciones fundamentales:

el destacado sociólogo y pedagogo suizo, Philippe Perrenoud, asevera que las prácticas de individualización sobrecargan considerablemente el trabajo de los educadores, principalmente con relación a la evaluación, y en detrimento del tiempo consagrado a la enseñanza.

el profesor asociado a la Universidad de Ginebra (Suiza), Greta Pelgrims, subraya que los dispositivos de individualización favorecen la dispersión de las y los estudiantes así como la fragmentación de las actividades de enseñanza y aprendizaje no coadyuvan al desarrollo de aprendizajes sólidos.

el aislamiento de las y los estudiantes, de unos de otros, a través de la individualización, fragiliza las relaciones sociales, los sentidos de pertenencia al grupo de clase y la confianza.

Parecería ser que las prácticas individualistas van a contramano de la consideración de la educación como espacio colectivo de aprendizaje con base en los principios que la UNESCO preconiza desde hace por lo menos 30 años: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a y vivir juntos (3).

Las alternativas a la individualización surgieron principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y a la luz de la ampliación y/o fortalecimiento de los espacios comunes de formación que engloban a la educación primaria y media. Un ejemplo, mencionado por Connac, refiere al colegio único francés (collège unique") que estableció en 1975 una educación media unitaria de cuatro años, entre las edades de 11 a 15, orientada a igualar en oportunidades de acceder a una educación de calidad y equitativa. Uno de los instrumentos igualadores fue la implementación de la diferenciación pedagógica que consiste en integrar situaciones de aprendizaje orientadas a apoyar el progreso de cada estudiante con otras dirigidas al conjunto de las y los estudiantes.

Otro ejemplo es la escuela básica comprehensiva finlandesa de grados 1 al 9 que incluye educación primaria y los primeros tres años de educación media enmarcada en garantizar fluidez, pertinencia, calidad y completitud en los aprendizajes de cada estudiante y orientado a formar en estilos de vida sostenibles, autónomos, solidarios y saludables. Asimismo, dicha escuela cuenta con el respaldo de un grupo de atención multiprofesional al estudiante que se reúne por lo menos dos veces al mes por espacio de dos horas, que busca anticiparse a y/o intervenir ante lo que se define en un sentido amplio, como dificultades de aprendizaje (4).

La dificultad no es vista como negativa y segmentada sino más bien su abordaje, dirigido potencialmente al universo de estudiantes, constituye una manera de complementar los espacios comunes de formación e igualar en oportunidades de lograr aprendizajes universales de calidad. Cabe señalar que el sentido último de la educación inclusiva, según lo señalado por UNESCO, es que “todos los y las estudiantes cuentan, y cuentan por igual” (5).

Uno de los aspectos más críticos radica en cómo se entiende dicha atención que busca ser a medida de las necesidades de cada estudiante. No es cuestión de delegar en apoyos y recursos, que generalmente se conocen bajo el rótulo de enfoques multidisciplinares, las respuestas educativas que deben tener un claro sustento pedagógico y docente. Tal como Connac arguye, la externalización de la ayuda, sobre la base de apoyos individualizados fuera de la clase, tienden a estigmatizar y a desmoralizar a las y los estudiantes involucrados y pueden acentuar las brechas con el resto de la clase.

Connac identifica dos enfoques actuales acerca de cómo entender la diversidad. Por un lado, se refiere a las pedagogías de la accesibilidad, que sustentadas en una visión universal de los aprendizajes, se anticipan a potenciales obstáculos y preparan a las y los estudiantes a efectos de superarlos. Se trata de un enfoque similar al finlandés ya mencionado que anticipa dificultades de aprendizaje bajo la convicción que todos las y los estudiantes pueden progresar. Las modalidades de intervención, según señala Connac, son híbridas, esto es, incluyen trabajo individuales, colectivos y acompañados. El rol del educador consiste en guiarlos hacia los saberes poniendo foco en la clarificación de los objetivos perseguidos, y ayudándoles a diferenciar lo esencial de lo accesorio.

Por otro lado, las pedagogías personalizadas buscan congeniar la singularidad inherente a cada persona con desarrollar actividades que refuerzan el compromiso social y el sentido colectivo de la educación. Dichas pedagogías combinan tres órdenes de preocupaciones, a saber:

asignan un lugar central a los tiempos colectivos – por ejemplo, los consejos de estudiantes de la clase, la lectura de obras, ver películas o frecuentar espacios culturales;

valorizan los espacios que coadyuvan a que el estudiante pueda realizar una serie de actividades autónomamente, a su ritmo y con el soporte de un repertorio amplio de recursos educativos; y

estimulan la cooperación, la producción y el aprendizaje entre pares que contribuyen al desarrollo de competencias interpersonales como la capacidad de escucha hacia los pares y saber administrar las diferencias con otros.

Contrariamente a aislar a los diferentes y a las diferencias, se entiende que la personalización implica reconocer la diversidad de las y los estudiantes en sus múltiples dimensiones que se expresa en que cada uno es diferente por la interacción de un cúmulo de factores. Una cosa es entender las diferencias como propias de algunas personas asociadas a un aspecto en particular diagnosticado y priorizado — por ejemplo, dislexia, autismo, dispraxia, hiperactividad o alto potencial intelectual. Otra cosa bien distinta es asumir que la diversidad de todas las personas es el punto de referencia para encarar las diferencias de contextos, circunstancias, motivaciones, capacidades y conocimientos de las y los estudiantes como oportunidades para apuntalar sus aprendizajes.

A título de pregunta abierta cabría preguntarse sobre si se podría avanzar hacia una educación que confiere mayores grados de libertad, decisión y responsabilidad al estudiante y que, en efecto, la personalización lo involucre activamente en moldear sus experiencias de aprendizaje – lo que hoy día se define como customización. Los estudiantes podrían usar las herramientas de la inteligencia artificial generativa (IAG) o bien para potenciar sus capacidades cognitivas, o lamentablemente, para delegarlas o abandonarlas.

En síntesis, los sistemas educativos se enfrentan al desafío de encontrar las maneras más democráticas y efectivas de congeniar los espacios colectivos de aprendizaje y de relacionamiento social con garantizar oportunidades de aprendizaje para la totalidad de las y los estudiantes por igual. Se les plantea un dilema duro y fundamental de política educativa. O bien recorrer un camino más bien tradicional de individualizar aislando a aquellos estudiantes con perfiles distintos al “normal” y bajo la presunción que la heterogeneidad o la diversidad obstaculizan el logro de aprendizajes de calidad. O bien asumiendo su singularidad y diversidad como oportunidades para integrar – y no sumar - espacios colectivos y personalizados de aprendizajes que a la vez de contribuir a la consecución de aprendizajes significativos y sostenibles para cada estudiante, reafirman el aprender a vivir juntos, y a apreciar las diferencias y a los diferentes.

Referencias bibliográficas