El martes a las 16:20 de Montevideo y de Buenos Aires, las radios y los canales de televisión de todo Estados Unidos cortaron la programación durante un minuto para avisar que aquello era solamente una prueba. Funciona como una cadena nacional automática que se enciende para comprobar que anda, la ley obliga a repetirla al menos cada tres años y esta fue la octava desde 2011. Estaba anunciada desde septiembre, no hizo sonar ningún celular y salió bien. Lo llamativo pasó alrededor, porque la agencia de emergencias tuvo que aclarar el lunes que no había “ni apagones ni emergencias secretas” y el martes volvió a salir para desmentir que la prueba hubiera fallado por un hackeo.

Para entender por qué un trámite de un minuto necesitó dos desmentidas hay que repasar los días anteriores. El jueves 12 se cayeron el correo de Outlook y otras herramientas de Microsoft en 74 países, y la empresa tardó casi 24 horas en levantarlas por un error que llevaba escondido en sus servidores desde julio. Hubo bancos que volvieron al fax. Al día siguiente falló hasta la inteligencia artificial, porque Claude, el asistente de Anthropic, tuvo dos incidentes en una misma mañana. Esa tarde Estados Unidos frenó todos sus despegues durante más de cuatro horas, la parada más larga desde el 11 de septiembre de 2001. La investigación apunta a un router recién instalado en una ciudad chica de Arkansas, que empezó a mandar unos mil pedidos de conexión cada 4 o 5 segundos y saturó la red de los controladores aéreos. El lunes un error de software en JPMorgan Chase demoró transferencias bancarias, y el mismo martes de la prueba la NSA, la agencia de espionaje electrónico, sufrió la caída de su red interna, que atribuyó a un mantenimiento de rutina.

Cada una de esas fallas tuvo una explicación distinta y bastante aburrida, y en ninguna se encontraron señales de un ataque. Ninguna ocurrió en el Río de la Plata y casi todas nos llegaron igual. Este diario constató que muchas empresas uruguayas que trabajan con Microsoft tuvieron problemas para entrar a sus cuentas. Carrasco zafó el viernes en buena parte por una cuestión de calendario, ya que el único vuelo directo a Estados Unidos, el de American a Miami, recién vuelve el 3 de diciembre. En Ezeiza hubo demoras, y un avión de LATAM que había salido hacia Miami terminó aterrizando en Medellín. El correo con el que trabajamos, el asistente al que le pedimos que nos resuma un contrato, el avión de las vacaciones y la transferencia que esperamos de un cliente de afuera dependen de un puñado de sistemas que están en otro país y que nadie de acá puede revisar.

El rumor nos llegó por las mismas plataformas que deciden qué vemos todos los días. Desde fines de octubre circulaba una cadena que anunciaba para el 17 de noviembre 72 horas sin luz ni internet en 33 países, y de este lado también dio vueltas. Estaba armada con piezas sueltas que casi nadie miró por separado. Una era la prueba de alertas y otra una guía de la Comisión Europea que recomienda tener provisiones en casa para 72 horas. La tercera era un capítulo de Los Simpson de 2023 en el que el 17 de noviembre aparece anotado en el diario de Lisa, sin año. La cuarta eran unos videos de Donald Trump anunciando 90 días sin electricidad, que según el sitio de verificación Snopes tenían la boca y el audio alterados con inteligencia artificial y se usaban para vender una criptomoneda.

La inteligencia artificial tuvo otro papel en la semana, bastante más discutible. El lunes a la noche el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, llevó a Fox News la teoría de un experto al que no nombró. Según esa versión, los programas que escriben y corrigen código con inteligencia artificial van más rápido de lo que aguantan los sistemas viejos, y al secretario le cerraba. Pruebas no presentó. Hasta ahora la única inteligencia artificial comprobada en esta historia es la que le falsificó la voz a Trump para vender una cripto. Un funcionario que repite en televisión lo que le dijo alguien sin nombre hace, con bastante más audiencia, lo mismo que hacemos nosotros cuando reenviamos la cadena del apagón sin fijarnos de dónde salió. Diez segundos para buscar la fuente oficial alcanzaban para desarmarla, y ese freno antes de compartir es la forma más concreta que conozco de ejercer lo que Juan Ruocco llama soberanía cognitiva. Yo lo anoto como el acto contraalgorítmico de la semana.

En las dos orillas ya sabemos lo que es quedarse sin todo de golpe. El 16 de junio de 2019 a las 7:07 de la mañana una falla en la red argentina dejó sin luz a unos 50 millones de personas y por un rato apagó Uruguay entero, porque los dos países comparten el sistema que se arma alrededor de Salto Grande. Un apagón de todo el planeta al mismo tiempo es técnicamente muy improbable, ya que cada región maneja su propia red, y uno regional lo vivimos sin que ningún dibujo animado lo anunciara. Esta semana deja entonces una tarea doméstica para cada empresa y cada familia, que es pensar qué hacen el día que el correo o el banco no andan, aunque sea tener un par de teléfonos anotados en papel.

A Uruguay todo esto lo encuentra en un momento particular. El 8 de octubre el Poder Ejecutivo firmó el decreto que crea el SAT Móvil, un sistema para mandar alertas a los celulares de una zona sin aplicación ni internet, que tiene que estar funcionando en todo el país antes del 31 de diciembre. Ese mismo mes la primera Alerta Amber no llegó a todos los teléfonos porque esa herramienta todavía no existía. Argentina está en un camino parecido, con su sistema AlertAR aprobado a fines de 2025 y una licitación abierta en julio de este año para instalarlo. La parte técnica se compra y se instala, y la confianza lleva bastante más tiempo. Estados Unidos prueba su sistema desde hace 15 años, por ley y con aviso previo, y aun así tuvo que desmentir dos veces una prueba de un minuto. Una alerta sirve solamente si la gente le cree, y esa confianza se arma antes, con pruebas anunciadas como la del martes y con gente acostumbrada a buscar la fuente oficial cuando le llega una cadena.