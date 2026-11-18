La Dirección General de Casinos , dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , abrió un llamado laboral para cubrir 20 puestos de trabajo en ocho departamentos del país , destinados a tareas administrativas, de fiscalización y atención al público en establecimientos de juego.

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Los cargos corresponden al escalafón CC —Administrativo y Fiscalizador de Casinos—, grado 12, con denominación Fiscal II. Las inscripciones para este llamado estarán abiertas hasta el jueves 25 de noviembre.

El llamado contempla hasta tres cargos por departamento, excepto en Cerro Largo, donde se prevén dos puestos distribuidos entre Melo y Río Branco.

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Las vacantes se distribuyen de la siguiente manera:

Salto: hasta tres cargos.

Paysandú: hasta tres cargos.

Río Negro: hasta tres cargos.

Artigas: hasta tres cargos.

Tacuarembó: hasta tres cargos.

Treinta y Tres: hasta tres cargos.

Cerro Largo: hasta dos cargos, uno en Melo y otro en Río Branco.

Aunque el llamado comprende siete departamentos en la distribución detallada de vacantes, la resolución también menciona ocho destinos departamentales en su denominación general. La nómina de cargos especificada en las bases suma 20 puestos.

Los funcionarios serán contratados bajo un régimen de contrato provisorio, de acuerdo con la normativa vigente.

La distribución exacta que figura en las bases es de dos cargos en Salto, tres en Paysandú, tres en Río Negro, dos en Artigas, tres en Tacuarembó, tres en Treinta y Tres, dos en Minas (Lavalleja) y dos en Cerro Largo, uno en Melo y otro en Río Branco. Son ocho departamentos y 20 vacantes en total.

Cuánto se paga en los cargos de Casinos del Estado

Las bases establecen un sueldo nominal fijo de $ 26.682 mensuales, a valores de enero de 2026, al que se suma una remuneración variable asociada a las utilidades de los juegos.

El componente variable promedio mensual, según los valores de 2025, es el siguiente:

Estas cifras corresponden al componente variable, no al sueldo total ni a un monto garantizado. El ingreso efectivo dependerá de las utilidades que se generen.

La jornada será de 48 horas semanales, con un régimen rotativo de un día de descanso cada cinco días de actividad. Los feriados no laborables serán los únicos días de cierre de los establecimientos.

La designación inicial será por 12 meses de trabajo a prueba. Una vez cumplido ese período, y previa evaluación, el funcionario podrá quedar designado definitivamente.

Qué requisitos deben cumplir los interesados

Para participar del concurso, los aspirantes deberán tener 18 años o más, contar con cédula de identidad vigente, ser ciudadanos naturales o legales y haber completado Educación Media Superior (bachillerato) o su equivalente de UTU.

También deberán contar con Control en Salud vigente al momento de la designación.

Entre los antecedentes que se valorarán figuran los cursos aprobados de informática, inglés o portugués, así como formación en atención al cliente, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.

Además, se tendrá en cuenta contar con al menos un año de experiencia laboral en atención al cliente, tanto en el ámbito público como privado.

Cómo inscribirse al llamado de Casinos del Estado

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página oficial de la Dirección General de Casinos y enviarlo al correo electrónico [email protected], siguiendo las instrucciones publicadas por el organismo.

Una vez procesada la postulación, recibirán un correo de confirmación. Solo serán consideradas válidas las inscripciones cuya respuesta indique expresamente “VALIDADA” o “ACTUALIZACIÓN VALIDADA”.

El concurso incluirá una preselección, una prueba de oposición, valoración de méritos y antecedentes y una entrevista personal. Las bases también contemplan la posibilidad de un ordenamiento aleatorio si la cantidad de aspirantes supera los límites previstos para las siguientes etapas.