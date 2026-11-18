La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), dependiente de Presidencia de la República , abrió un llamado laboral para contratar a un consultor junior en ciberseguridad , con una remuneración de $ 40.000 más IVA mensuales por 20 horas semanales de trabajo .

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El puesto es para desempeñarse en Montevideo y está dirigido a estudiantes o recién egresados de carreras técnicas o universitarias vinculadas a Tecnologías de la Información, Ciberseguridad o Ciencias Económicas.

El llamado forma parte de un proyecto de Agesic orientado a fortalecer la seguridad digital del Estado y promover la participación de mujeres en el sector de la ciberseguridad.

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El requisito excluyente es ser estudiante o recién egresado de alguna de las carreras mencionadas.

Además, se valorarán conocimientos en seguridad de la información, gestión de riesgos, ciberseguridad e inglés, así como experiencia laboral en áreas tecnológicas, auditorías y análisis de riesgos.

Entre las principales tareas del cargo se encuentran colaborar en la implementación de planes de seguridad informática en organismos públicos, monitorear el cumplimiento del Marco de Ciberseguridad de Uruguay y elaborar informes, manuales y guías técnicas.

Los postulantes deberán ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales, o extranjeros residentes con domicilio constituido en el país.

El llamado establece que no podrán postularse funcionarios públicos, salvo quienes tengan un vínculo exclusivamente docente con la enseñanza pública. También se aplican restricciones por incompatibilidades laborales y posibles conflictos de intereses.

Cómo inscribirse al llamado laboral de Presidencia y hasta cuándo hay plazo

Los interesados deberán enviar su currículum al correo electrónico [email protected], indicando el nombre del cargo al que se postulan.

El plazo para presentar las postulaciones vence el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas.

Las consultas también podrán realizarse por correo electrónico, ya que no se dispone de atención telefónica para este llamado.

Las bases completas y las condiciones de contratación están disponibles en el portal Uruguay Concursa.