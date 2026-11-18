Así quedó el auto después del choque con un camión en Ruta 8

Poco antes de las 06:00 de este miércoles, un conductor de un auto murió luego de choque contra un camión de carga forestal en Ruta 8. Un día antes, a 30 kilómetros del lugar, había sucedido otro accidente en la misma ruta, el cual no dejó fallecidos.

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El accidente de esta madrugada ocurrió sobre el kilómetro 102 de la citada ruta, en el departamento de Lavalleja. Allí se produjo un impacto entre la parte delantera y lateral de los vehículos involucrados.

El conductor del auto, un hombre mayor de edad que era el único ocupante, murió en el lugar. El camino está parcialmente obstruido y se canaliza el tránsito liviano por la senda este, es decir la vieja Ruta 8.

Así quedó el camión después del choque con un auto en Ruta 8 Foto: Policía Caminera Menos de 24 horas antes, y a 30 kilómetros del lugar, ocurrió otro accidente de similares características entre una camioneta y un camión. Este accidente, que no dejó fallecidos, ocurrió en el kilómetro 132 de la citada ruta a las 16:00 del martes.