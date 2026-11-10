VIDEO: así fue el accidente en el que murió un motociclista de 23 años tras chocar contra un auto que intentó girar en la Interbalnearia

Un motociclista de 23 años murió este lunes en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 28, en la intersección con avenida Pérez Butler.
El accidente ocurrió sobre las 15:40 y la secuencia quedó registrada en un video.
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Según informó Policía Caminera, un automóvil circulaba por la ruta Interbalnearia de oeste a este cuando su conductor intentó girar a la izquierda para ingresar a avenida Pérez Butler.
En ese momento, una motocicleta que circulaba en sentido contrario impactó contra el lateral derecho del vehículo.
Como consecuencia del choque, el motociclista, que viajaba solo, falleció en el lugar.
El automóvil era conducido por un hombre de 55 años, que resultó ileso y cuya espirometría dio resultado negativo.
Por su parte, una mujer de 58 años que viajaba como acompañante en el auto sufrió un traumatismo grave y fue trasladada al CASMU para recibir atención médica.
Tras el siniestro, la ruta Interbalnearia quedó parcialmente obstruida y el tránsito fue canalizado por la senda rápida.