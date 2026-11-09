"Misión cumplida, acabamos de pasar a la historia": el piloto que llevó al papa León XIV a Paysandú y el gesto del pontífice que nunca olvidará

El papa León XIV ya se había retirado. También los cardenales, los integrantes de la comitiva del Vaticano y las autoridades que habían participado del operativo. Junto al avión de la Fuerza Aérea Uruguaya solo quedaban quienes habían tenido la responsabilidad de trasladar al pontífice desde Montevideo hasta Paysandú y de regreso . Fue entonces cuando el piloto Pablo Reguero miró a su copiloto, Matías Lauber , y ambos comprendieron la dimensión de lo que acababan de vivir. Dijeron " misión cumplida, acabamos de pasar a la historia ”, recuerda Reguero en diálogo con El Observador.

Habían sido apenas 40 minutos de vuelo por tramo, pero para el comandante, de 41 años y con dos décadas de experiencia como piloto , aquella jornada tuvo una trascendencia que difícilmente vuelva a repetirse en su carrera. No solo por haber transportado a una de las figuras más importantes del mundo, sino también por el significado que tuvo para su familia. Especialmente para su hija Camila, que lo vio por televisión mientras trasladaba al papa y que, desde entonces, encontró una nueva manera de referirse a él: “ El piloto del papa ”. “Tengo la suerte de hoy ser, como dice mi hija, el piloto del papa. Va a quedar para la historia ”, celebra.

Reguero ingresó a la Fuerza Aérea en 2003 y obtuvo su título de piloto tres años después. Desde 2018 vuela el Embraer Brasilia, la aeronave utilizada para trasladar al pontífice, en la que acumula más de 1.000 horas de vuelo. Su experiencia incluye el transporte del presidente de la República, ministros y otras autoridades, por lo que está familiarizado con los protocolos y las exigencias de seguridad de este tipo de misiones. Sin embargo, nunca había imaginado que algún día tendría como pasajero a un papa.

La emoción de una niña al ver que su padre piloteaba el avión del papa León XIV y la sorpresa que recibió al volver a casa

La designación llegó unas dos o tres semanas antes de la visita. Originalmente estaba previsto que León XIV viajara en helicóptero, pero una recomendación médica modificó el operativo y se resolvió utilizar un avión de la Fuerza Aérea. Reguero fue elegido como comandante por su experiencia en el Brasilia, mientras que Lauber quedó designado como copiloto.

La noticia no demoró en llegar a su casa, aunque inicialmente debió mantenerse en reserva. Su esposa y su hija fueron de las primeras en enterarse. Camila estudia en el colegio Jesús María, donde desde hacía tiempo preparaban actividades por la llegada del pontífice. Conocía su itinerario, sabía qué lugares visitaría y había aprendido las canciones y los bailes organizados para recibirlo. Que su propio padre fuera quien lo llevara a Paysandú era algo difícil de imaginar.

La emoción también alcanzó a sus padres, especialmente por la tradición religiosa de la familia. Sus abuelas, ya fallecidas, habían sido muy creyentes. Cuando Reguero compartió la noticia con sus hermanos en el grupo familiar de WhatsApp, algunos pensaron que estaba haciendo una broma. Les costaba creer que fuera cierto.

La preocupación por el clima y el operativo detrás de un vuelo histórico

Mientras en Uruguay avanzaban los preparativos para recibir al Santo Padre, Reguero tenía una preocupación bastante menos visible: el pronóstico meteorológico para Paysandú. Las previsiones anunciaban nubosidad baja y existía la posibilidad de que las condiciones dificultaran el aterrizaje. De hecho, la noche anterior al vuelo, el piloto estaba más pendiente del cielo que del encuentro con León XIV.

El aeropuerto de Paysandú presentaba una dificultad particular: aunque se habían elaborado procedimientos instrumentales para operar allí con apoyo de una aeronave brasileña, todavía no estaban publicados ni habilitados para la aviación civil. La Fuerza Aérea debió homologar uno de esos procedimientos dentro de su normativa militar y entrenar a la tripulación para utilizarlo en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran un aterrizaje visual.

Durante los días previos, Reguero y Lauber viajaron varias veces a Paysandú para practicar las maniobras. Y el entrenamiento terminó siendo fundamental: cuando llegaron con el papa, el cielo estaba cubierto y la base de las nubes se encontraba aproximadamente a 300 metros de altura. Los pilotos tuvieron que realizar el procedimiento instrumental que habían preparado especialmente para la ocasión. “Yo estaba más preocupado por la meteorología, que nos diera para llevarlo seguro. Son cosas que la gente no ve”, cuenta el comandante.

La operación había comenzado a organizarse entre dos y tres meses antes y, según Reguero, involucró a unas 750 personas de la Fuerza Aérea. Además de las tripulaciones, participaron equipos de seguridad, mecánicos, operadores de radares y personal encargado de controlar el espacio aéreo y prevenir la presencia de drones. También hubo coordinación con la Policía, el Ejército y la Armada Nacional.

Pese a las previsiones, el viaje resultó tranquilo. Una vez que superaron las nubes, apareció el sol y la aeronave prácticamente no tuvo movimientos. Reguero recuerda que, para las condiciones meteorológicas que se habían anunciado, el vuelo fue excelente.

El encuentro con el papa y un agradecimiento que quedará para siempre

Antes de que León XIV llegara al avión, los integrantes de la comitiva del Vaticano habían subido para organizar los asientos. El pontífice tenía reservado el primero, inmediatamente detrás de la cabina de los pilotos. Cuando apareció, Reguero y Lauber lo esperaban junto a la puerta de la aeronave, como establece el protocolo.

El papa les estrechó la mano, los saludó y les agradeció que fueran a trasladarlo. Fue un encuentro breve, pero suficiente para que el comandante se llevara una primera impresión de su pasajero, a quien describe como "una persona muy sencilla, amable y siempre agradecida por todo".

Durante el trayecto no hubo oportunidad de conversar demasiado. Los 40 minutos que separan Montevideo de Paysandú por aire exigían una intensa actividad en la cabina y los pilotos debían concentrarse en la operación. León XIV permaneció sentado durante todo el viaje, no ingresó a la cabina y tampoco quiso desayunar, aunque otros integrantes de la delegación sí aceptaron el servicio a bordo.

Al llegar a Paysandú, el pontífice descendió rápidamente porque tenía una agenda ajustada. A su regreso, Reguero volvió a recibirlo al pie de la escalera y escuchó otro agradecimiento. La comitiva estaba algo atrasada y uno de los encargados de seguridad le consultó cuánto demoraría el vuelo, con la intención de recuperar algunos minutos.

El momento más especial llegó al finalizar el segundo trayecto. Cuando los pilotos creían que su trabajo había terminado, un integrante del protocolo les pidió que descendieran del avión junto con el mecánico y el auxiliar de cabina: León XIV quería despedirse personalmente de toda la tripulación.

El pontífice volvió a estrecharles la mano, les agradeció el traslado y se tomó una fotografía con los cuatro. Para Reguero, que reconoce ser católico pero no practicarlo en su cotedianeidad, aquel gesto tuvo un significado que trascendió lo religioso. Había cumplido una misión excepcional y el propio papa le había dicho que el vuelo había estado muy bien. “Que el papa te diga muchas gracias y que estuvo impecable el vuelo, ya está”, resume.

Una niña que vio a su papá por televisión y recibió un regalo del papa

Mientras Reguero estaba concentrado en los instrumentos del avión, en su casa Camila seguía las imágenes de la visita papal por televisión. En determinado momento vio a su padre y reaccionó con una emoción que quedó registrada en un video, posteriormente viralizado.

TikTok: Noelia Carnales

“Cuando llegué me abrió la puerta, me recibió y estaba tan emocionada”, destaca el piloto, quien no supo de aquella grabación hasta después de regresar. Había hablado con su esposa durante la jornada, pero ella no le había contado que había filmado a la niña. Estaba tan entusiasmada que su padre recordó entonces los obsequios que León XIV había entregado a cada uno de los integrantes de la tripulación: un rosario, una moneda conmemorativa y dos fotografías.

Reguero decidió convertir aquel recuerdo en una sorpresa. Le dijo a su hija que el papa le había mandado un regalo y la emoción de la niña fue todavía mayor.

Para Camila, que durante semanas había ensayado canciones y bailes en el colegio y esperado con entusiasmo la llegada del pontífice, el viaje de su padre había transformado un acontecimiento histórico en una historia familiar. Su papá no solo había conocido al papa, también había sido el encargado de llevarlo a uno de los destinos de su visita a Uruguay.

La experiencia tuvo una dimensión especial para Reguero porque, además de Camila, tiene un hijo de apenas tres meses. Su copiloto, Matías Lauber, también es padre de una niña y un varón pequeños. Los dos compartieron una jornada que algún día podrán contarles a sus hijos como parte de su propia historia.

El avión de todos los uruguayos y una misión que terminó en la historia

Hay algo que Reguero procura destacar cada vez que recuerda el traslado: el avión que utilizó León XIV no está destinado exclusivamente al transporte de autoridades. El Embraer Brasilia también cumple misiones sanitarias, traslada órganos y transporta personas enfermas que necesitan asistencia.

“Este avión es de todos los uruguayos”, señala el piloto, para quien la decisión del Vaticano de confiar en una aeronave de la Fuerza Aérea representa un reconocimiento a la institución y al trabajo de quienes la integran.

Sabe que fue uno de los rostros visibles de una operación en la que participaron cientos de personas y que su experiencia le permitió ocupar un lugar privilegiado en un acontecimiento excepcional. También reconoce que haber sido elegido significó un reconocimiento a su trayectoria profesional.

El Embraer Brasilia de la Fuerza Aérea Uruguaya Créditos: Fuerza Aérea Uruguaya

Pero la verdadera dimensión de lo ocurrido recién apareció cuando la misión había terminado. Con León XIV ya fuera del avión y la comitiva retirada, Reguero y Lauber se miraron y comprendieron que acababan de protagonizar un episodio que recordarían durante el resto de sus vidas. Fue entonces cuando pronunciaron aquellas palabras: “Misión cumplida. Acabamos de pasar a la historia”.

Años después, cuando alguien le pregunte por aquel vuelo, Reguero dice que seguramente recordará la preocupación por las nubes bajas de Paysandú, la mano que le extendió el pontífice y el agradecimiento que recibió al despedirse. Pero también podrá contar lo que ocurrió cuando regresó a su casa y encontró a Camila esperándolo, emocionada por haber visto a su padre cumpliendo una tarea tan histórica en televisión.

Porque aquel día Reguero llevó al papa a Paysandú y volvió con algo más que una fotografía, un recuerdo para toda la vida y un rosario: regresó convertido, para su hija, en “el piloto del papa”.