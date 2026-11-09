Multitudes, mensajes contra la desigualdad y un llamado a la unidad: todo lo que dejó la visita del papa León XIV a Uruguay

Unas 100.000 personas reunidas en el Estadio Centenario , otras 40.000 en Paysandú y unas 50.000 en Florida . El papa León XIV se despidió este domingo de Uruguay después de tres días de actividades que combinaron celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros políticos y mensajes sobre algunos de los principales desafíos sociales del país.

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La visita, que comenzó el viernes 6 de noviembre y terminó el domingo 8, tuvo un significado particular: Uruguay fue el primer destino de la gira sudamericana del pontífice , que continuó hacia Argentina y concluirá en Perú.

Pero más allá de las multitudes, el paso de León XIV dejó mensajes sobre la desigualdad, la educación, la inteligencia artificial y la necesidad de superar las divisiones sociales y políticas .

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" Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy ", afirmó el presidente Yamandú Orsi durante la despedida del pontífice en el Aeropuerto de Carrasco.

El encuentro con Orsi y el mensaje a los gobernantes

La visita comenzó el viernes con la llegada de León XIV al Aeropuerto de Carrasco, donde fue recibido por Orsi. Posteriormente, una caravana recorrió Montevideo hasta la Plaza Independencia, escenario de la ceremonia oficial de bienvenida.

Allí, ante autoridades nacionales, expresidentes, legisladores, representantes de la sociedad civil y diplomáticos, el pontífice pronunció su primer discurso en Uruguay.

León XIV utilizó referencias a la historia uruguaya, entre ellas el Éxodo del Pueblo Oriental, para reflexionar sobre la convivencia y la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

Foto: Joaquín Ormando

"La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio del bien común, respetando la libertad de los ciudadanos", expresó.

También llamó a los países sudamericanos a superar las divisiones políticas y sociales, y planteó la necesidad de construir una economía que no deje atrás a los sectores más vulnerables.

Tras la ceremonia, el papa mantuvo una reunión bilateral con Orsi, recibió la llave de Montevideo de manos del intendente Mario Bergara y participó de una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

Paysandú: 40.000 personas y un mensaje de unidad

El sábado, León XIV viajó a Paysandú, donde unas 40.000 personas participaron de una misa en el Parque París Londres, pese a las condiciones meteorológicas adversas.

Durante su homilía, el pontífice recurrió a elementos característicos de la región, como el puente internacional que conecta Uruguay con Argentina, para transmitir un mensaje de integración.

El puente fue presentado como un símbolo de la necesidad de acercar a las personas, superar las diferencias y construir vínculos entre comunidades.

Foto: Faustina Cingolani

También hizo referencias a los palmares y al mate, elementos de la identidad regional que utilizó para reflexionar sobre la convivencia.

La celebración reunió a fieles uruguayos y argentinos y fue una de las principales convocatorias de la visita.

Casavalle: el mensaje más social del papa

Uno de los momentos de mayor contenido social ocurrió el sábado por la tarde, cuando León XIV visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle.

Allí escuchó testimonios de vecinos sobre las dificultades de vivir en contextos de vulnerabilidad y recorrió un proyecto de viviendas impulsado por la comunidad religiosa.

El pontífice conoció algunas de las 12 viviendas construidas con apoyo de la parroquia para familias necesitadas y saludó personalmente a sus residentes.

Durante su intervención, cuestionó la indiferencia frente a la pobreza y la desigualdad y se refirió a las dificultades que enfrentan familias que no cuentan con alimentos suficientes o niños que ven afectada su educación por situaciones de inseguridad.

Vista general del escenario con el cartel "Bienvenido a Casavalle" y el público durante la visita del Papa León XIV. Enzo Santos - FocoUy

La actividad tuvo un componente diferente al de las grandes celebraciones religiosas: el papa se acercó a una de las zonas más vulnerables de Montevideo para escuchar a sus habitantes y conocer iniciativas comunitarias.

En el encuentro participaron también autoridades del gobierno, entre ellas el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

La educación, la inteligencia artificial y los jóvenes

La agenda del sábado continuó en la Universidad Católica del Uruguay, donde León XIV mantuvo un encuentro con representantes del mundo educativo.

Uno de los ejes de su mensaje fue la responsabilidad de la educación en un contexto de transformaciones tecnológicas aceleradas, particularmente por el desarrollo de la inteligencia artificial.

El pontífice planteó la necesidad de que los avances tecnológicos estén acompañados por una formación humana que promueva el pensamiento crítico, la solidaridad y el respeto por la dignidad de las personas.

Más tarde llegó al Estadio Centenario, donde encabezó una vigilia de oración ante unas 100.000 personas, según las estimaciones difundidas durante la visita.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil a la multitud que llenó las tribunas del estadio. Gastón Britos / FocoUy

Fue la actividad de mayor convocatoria de los tres días en Uruguay.

Allí dirigió un mensaje especialmente orientado a los jóvenes y a la comunidad católica, a quienes alentó a mantener su compromiso con los demás.

También dejó una reflexión sobre el lugar de la Iglesia en una sociedad como la uruguaya, caracterizada por su tradición laica y una menor identificación religiosa que otros países de la región.

Florida: 50.000 fieles y una despedida con un llamado a mantener la fe

La última jornada comenzó el domingo con una parada en Juanicó, Canelones, donde el papa visitó la parroquia Santa Teresita y saludó a unas 2.000 personas que lo esperaban.

Luego continuó hacia Florida, donde presidió una misa frente a la Catedral Basílica, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

La celebración, realizada en el día de la patrona de Uruguay, reunió a unas 50.000 personas en la plaza y las calles cercanas, según informó el Vaticano.

Durante su homilía, León XIV pidió a los católicos uruguayos que salgan al encuentro de quienes se han alejado de la Iglesia y que no esperen necesariamente a que esas personas regresen por iniciativa propia.

Joaquín Ormando

También dedicó palabras a las familias, los jóvenes y quienes atraviesan dificultades.

En el cierre de la celebración, el pontífice agradeció la hospitalidad recibida y destacó la capacidad de los uruguayos para organizar y acompañar las distintas actividades.

"Me habían dicho que, aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su gente tiene un corazón generoso y es capaz de grandes cosas", expresó.

El balance de Orsi y lo que dejó la visita

La visita concluyó el domingo por la tarde, cuando León XIV partió desde el Aeropuerto de Carrasco rumbo a Buenos Aires.

Orsi lo despidió junto al canciller Mario Lubetkin y el embajador uruguayo ante el Vaticano, Juan Raúl Ferreira.

"La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica", escribió el presidente en su cuenta de X.

La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica. Gracias por regalarnos esta distinción de ser la puerta de entrada de la visita del Papa a Sudamérica. A quienes trabajaron para que todo transcurriera… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 8, 2026

El mandatario agradeció que Uruguay hubiera sido elegido como primer destino de la gira sudamericana y destacó el trabajo de quienes participaron en la organización.

El paso del papa dejó varias imágenes: la multitud en Paysandú, las familias de Casavalle que lo recibieron en sus viviendas, el Estadio Centenario colmado y miles de fieles reunidos en Florida.

También dejó una particularidad para un país de fuerte tradición laica: durante tres días, una figura religiosa ocupó el centro de la agenda pública, con actividades que convocaron tanto a creyentes como a autoridades políticas.

León XIV se fue de Uruguay con un llamado a superar las divisiones, atender a los sectores más vulnerables y fortalecer los vínculos comunitarios. La dimensión de las convocatorias mostró la capacidad de movilización de la Iglesia católica, mientras que sus discursos pusieron sobre la mesa problemas que trascienden las creencias religiosas.