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BPS suspenderá el pago de Asignaciones Familiares a quienes no presenten un certificado: cuál es el plazo

Los beneficiarios que deban acreditar la asistencia a un centro educativo tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre

9 de noviembre de 2026 8:30 hs
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Diego Battiste

El Banco de Previsión Social (BPS) recordó que el próximo 30 de noviembre vence el plazo para presentar los certificados de estudio de niños, niñas y adolescentes que cobran Asignaciones Familiares y deban acreditar su asistencia a un centro educativo.

El organismo advirtió que, en caso de no presentar la documentación requerida, el pago de la prestación quedará suspendido a partir de enero de 2027, hasta que se regularice la situación.

La medida forma parte de una estrategia interinstitucional de revinculación educativa, dado que la asistencia a un centro de enseñanza es una de las condiciones para acceder a las Asignaciones Familiares.

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Cómo saber si hay que presentar el certificado de estudio ante el BPS

Los responsables de los menores que reciben la prestación pueden consultar si deben presentar la documentación a través del servicio en línea Consultar e ingresar certificado de estudio para Asignaciones Familiares. En caso de que corresponda, también podrán realizar el trámite desde esa plataforma.

Para quienes asisten a centros educativos públicos, el certificado puede presentarse de forma presencial en cualquier oficina del BPS, sin necesidad de agenda previa. El documento deberá estar firmado y sellado por la dirección del centro educativo.

En el caso de los estudiantes de instituciones privadas, los responsables deberán solicitar al centro de enseñanza que envíe el certificado directamente al BPS mediante el servicio habilitado para instituciones privadas.

La estrategia de revinculación educativa es impulsada por ANEP, Mides, INAU, BPS, MEC e Inisa, con la colaboración del Ministerio del Interior y la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI), con el objetivo de promover la continuidad educativa de niños y adolescentes en todo el país.

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