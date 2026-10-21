BPS compartió el calendario de pagos de noviembre: cuándo se cobran jubilaciones y pensiones en Uruguay

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó las fechas de pago de las pasividades correspondientes a octubre, que comenzarán a abonarse en los primeros días de noviembre de 2026. El cronograma, que quedó ratificado en la resolución del directorio emitida a fines del año pasado para el ejercicio 2026, abarca a jubilados y pensionistas de todo el país.

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Fechas de cobro en Montevideo Para quienes efectúan el cobro presencial en las oficinas centrales del BPS en Montevideo, el período de pago comenzará el miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 19 de noviembre, organizado según la terminación de la cédula de identidad del titular.

Acreditación en cuenta bancaria o IEDE: Quienes perciben sus ingresos a través de depósitos en instituciones bancarias o de dinero electrónico tendrán disponible el dinero el miércoles 4 de noviembre .

Empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda, Polakoff e Interdatos): Los pagos se realizarán entre el jueves 5 de noviembre y el jueves 19 de noviembre. Calendario para el interior del país En las localidades del interior, la operativa mantendrá un esquema similar: