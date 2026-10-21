BPS compartió el calendario de pagos de noviembre: cuándo se cobran jubilaciones y pensiones en Uruguay

El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó las fechas de pago de las pasividades correspondientes a octubre, que comenzarán a abonarse en los primeros días de noviembre de 2026. El cronograma, que quedó ratificado en la resolución del directorio emitida a fines del año pasado para el ejercicio 2026, abarca a jubilados y pensionistas de todo el país.
Fechas de cobro en Montevideo
Para quienes efectúan el cobro presencial en las oficinas centrales del BPS en Montevideo, el período de pago comenzará el miércoles 4 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 19 de noviembre, organizado según la terminación de la cédula de identidad del titular.
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Acreditación en cuenta bancaria o IEDE: Quienes perciben sus ingresos a través de depósitos en instituciones bancarias o de dinero electrónico tendrán disponible el dinero el miércoles 4 de noviembre.
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Empresas contratistas (Abitab, Redpagos, Anda, Polakoff e Interdatos): Los pagos se realizarán entre el jueves 5 de noviembre y el jueves 19 de noviembre.
Calendario para el interior del país
En las localidades del interior, la operativa mantendrá un esquema similar:
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Depósitos bancarios e IEDE: Los fondos estarán acreditados desde el miércoles 4 de noviembre.
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Empresas contratistas: El cobro estará habilitado del jueves 5 al jueves 19 de noviembre.
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Giras de pago del BPS: Las fechas asignadas van del jueves 5 al martes 10 de noviembre. Los beneficiarios deberán consultar el turno correspondiente en la agencia elegida para hacer efectivo el cobro.
Consultas en línea
El organismo recordó que los usuarios pueden verificar de forma personalizada el día y la sucursal asignada ingresando su número de cédula en el servicio digital "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones", disponible en el sitio web institucional del BPS.