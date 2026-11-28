Cuando todavía no se había apagado la euforia del histórico triunfo de Lorena Roqueta en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), una noticia publicada por El Observador respecto a un proceso judicial de hace 14 años cambió el foco de la discusión y sus propias declaraciones, con errores y mentiras, la pusieron en el foco de la polémica.

Más allá de su condena por transportar drogas en 2012, lo que terminó de poner en la mira a la abogada y escribana de Colonia fueron sus propios errores . Un problema autogenerado a partir de declaraciones confusas, con medias verdades y hasta con mentiras en más de una oportunidad que empañó una victoria resonante.

Los blancos intentan poner centrar la discusión en que la condena por transportar drogas es de hace 14 años, que ya cumplió su pena y que la de Roqueta es una historia de superación. “Mujica fue presidente de este país”, repiten en alusión al pasado guerrillero del difunto líder del Frente Amplio.

Lorena Roqueta admitió en 2012 que transportó marihuana en ómnibus "cuatro veces en tres meses" para abastecer la boca que su novio y su hermano tenían en su casa de Tarariras

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Sin embargo, la polémica y los cuestionamientos hacia Roqueta no son por lo que pasó en 2012 sino en lo que dijo sobre eso esta semana. Roqueta no solo aseguró que había sido sobreseída –que es lo opuesto a lo que sucedió– sino que también mintió respecto a participación en el negocio de la droga.

“Yo lo que no sabía era que estaba el tema de la venta. Por supuesto lo desconocía (…) y a mí me condenan por transporte porque mi novio era de Montevideo y él transportaba para la venta en Tarariras con mi hermano, yo no sabía eso, primero porque no vivíamos juntos y segundo porque él iba con su equipaje”, aseguró en conversación con Azul FM este jueves.

Sin embargo, tal como informó El Observador este viernes, ante la Justicia Roqueta admitió que transportó marihuana en ómnibus “cuatro veces en tres meses” para abastecer la boca de venta de su novio y su hermano.

“Viajé sola con marihuana en el bolso. Corría el riesgo porque los fines de semana Andrés (su expareja) no podía venir y había que seguir porque si no, no podíamos pagar las cuentas. Él me daba preparado y yo lo traía en un bolsito negro que él tenía”, reconoció en su interrogatorio policial hace 14 años.

La mayoría de los líderes blancos están convencidos de que el tema se va a agotar en pocos días y resaltan el valor de la victoria y el trabajo de Roqueta. Si bien reconocen que se equivocó en sus declaraciones y lamentan que no haya tenido un asesoramiento profesional en sus declaraciones públicas, el escenario no cambia.

Distintos blancos consultados por El Observador aseguraron que “no está en riesgo el cargo”, que ahora es necesario acompañarla y atribuyeron sus errores al miedo y la inexperiencia de la abogada de Tarariras en la exposición mediática.

“Vamos a seguir para adelante, no tiene ningún impedimento para asumir el cargo que se ganó”, dijo el senador blanco del Espacio 40 –sector en el que milita Roqueta–, Sebastián da Silva.

Esa idea es extendida entre la gran mayoría de los blancos, incluso entre aquellos que cuestionan a la ahora directora electa del BPS por no haber comunicado a su entorno más cercano, una vez que le pidió la colaboración al partido, que tenía este antecedente.

“Las idas y venidas en cuanto a la necesaria comunicación sobre los hechos no la han ayudado. Cuando decidís saltar a la esfera púbica, esta situación la tenés que informar a algún círculo. Las respuestas que ha dado en las últimas 72 horas no la dejan bien parada”, dijo a El Observador el diputado blanco Juan Martín Rodríguez en referencia a que Roqueta aseguró en más de una oportundiad que entiende que no era necesario contarlo porque es un tema de la vida privada. "No es un tema de pareceres, involucró al Partido Nacional", agregó Rodríguez.

Dicho eso, y ante algunos cuestionamientos desde el Frente Amplio y Cabildo Abierto, el diputado blanco reafirmó que “enmendarle la plana al soberano es poco democrático” e insistió con el caso Mujica: “Cuando quien integró una banda terrorista que asesinó, secuestró, mató y robó asumió la presidencia, no había gente tan compungida”.

Sin embargo, algunos blancos reconocen que no se imaginaban este resultado en las elecciones y dicen por lo bajo que si sabían que “iban a ganar, hubieran elegido otro candidato”.

Tras varios días de alta exposición, los blancos le aconsejaron a Roqueta bajar el perfil, no realizar más declaraciones públicas por unas semanas e intentar que el tema quede en el olvido. Los dirigentes nacionalistas están convencidos que el tema se va agotar en pocos días y que, por la poca relevancia del cargo en la discusión mediática, en poco tiempo quedará como una anécdota.