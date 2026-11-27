El Partido Nacional supera al Frente Amplio en preferencias partidarias a tres años de las elecciones nacionales, según la última encuesta de Opción .

El relevamiento, difundido en primera instancia este viernes en el streaming En Clave País del diario El País, mostró que los blancos recogen el 35% de las preferencias partidarias mientras que la coalición de izquierda el 29%. El Partido Colorado tiene un 6% y le siguen el partido Identidad Soberana de Gustavo Salle con 3%. Tanto Cabildo Abierto como el Partido Independiente y "otro partido" recogen el 2%, Un 14% no se decantó pon ninguna opción y el restante 8% dijo no saber o prefirió no contestar.

"Si bien conocer las preferencias partidarias a través de un escenario simulado de intención de voto es relevante, no debe equipararse este enfoque a una estimación integral de la intención de voto ", expresó el estudio de Opción. "La razón principal es que las preguntas de intención de voto partidaria no abordan el otro ingrediente central de la oferta electoral: las candidaturas presidenciales ", añadió el informe.

Policía solicita colaboración para localizar a un hombre de 28 años requerido por el homicidio de una mujer en Las Piedras

En comparación con el primer trimestre de este año, el Frente Amplio cayó 3% , el Partido Nacional subió otro 3% , el Partido Colorado cayó un 1% y la opción "otros partidos" subieron un 1%. Los indefinidos pasaron del 23% al 22%.

"Para entender mejor los cambios en el escenario respecto a las pasadas elecciones, resulta útil observar el desglose de las preferencias por bloques según el voto anterior", expresó la encuesta.

"Entre quienes sufragaron por el Frente Amplio, un 69% continúa apoyándolo, un 16% prefiere ahora a alguno de los tres partidos que integran la Coalición Republicana y el 15% restante prefiere otro partidos o se encuentra indefinido", según el relevamiento. "En cambio, entre quienes sufragaron por la Coalición Republicana aparece un nivel más alto de fidelización (76%) y una pérdida muy pequeña hacia el FA (2%)", afirmó el estudio.

"El cambio más relevante respecto a las elecciones anteriores es una migración de electores que sufragaron por el FA pero que hoy prefieren a algún partido de la CR", sentenció el estudio.

"A tres años de las próximas elecciones nacionales, las preferencias hacia los tres partidos de la CR superan con claridad aquellas hacia el FA, liderando con amplia ventaja el PN dentro del bloque opositor. El grado en que esta estructura de preferencias variará o no dependerá de factores clave como la evolución de la imagen de gestión gubernamental, el humor económico de la ciudadanía y la oferta de candidaturas presidenciales", concluyó.

Ficha técnica: la encuesta tuvo lugar entre el 1° al 7 de octubre (401 casos registrados) y entre el 2 al 5 de noviembre (402 casos). Fueron encuestados los mayores de 18 años residentes en el territorio nacional. El margen de error máximo es de ±3,5 % para un nivel de confianza del 95%.