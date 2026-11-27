La final de la Copa Libertadores , entre Palmeiras y Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario , ya se palpita en Montevideo con la llegada de hinchas brasileños y argentinos. La intendencia capitalina comunicó las zonas de exclusión , los cortes de calles y los desvíos de ómnibus motivados por el partido del sábado a las 17:00.

Para empezar, desde la medianoche de este viernes regirá una zona de exclusión en toda la extensión de la Avenida Dr. Américo Ricaldoni (en ambos sentidos de circulación) hasta la medianoche del sábado, cuando ya se tenga un nuevo campeón continental. Esta avenida circunvala casi por completo el predio donde está ubicado el Centenario .

Cortes de tránsito en Montevideo EN VIVO: calles afectadas y desvíos de hoy viernes 27 de noviembre

Maestros de Montevideo realizarán paro de 24 horas en escuelas y jardines por agresión a una docente

A su vez, la comuna comunicó que estará prohibido estacionar en la calle Luis Alberto de Herrera, entre José Mazzini y Comodoro Coe (acera oeste) durante el mismo plazo de tiempo.

Por otra parte, las Fan Fest de ambos equipos no afectarán la circulación del tránsito. El equipo de la ciudad de La Plata tendrá la suya en la zona del Club de Golf; mientras que el equipo de San Pablo la tendrá en el Parque Roosevelt.

Cuáles serán las calles cortadas por la final de la Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes

Los preparativos para la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario Foto: EFE

La intendencia dio un listado de calles que estarán cortadas entre la medianoche del viernes y la medianoche del sábado.

Brito del Pino y Av. Soca.

Leonor Horticou entre Brito del Pino y Av. Soca.

Brito del Pino y Av. Ricaldoni.

Alarcón y Feliciano Rodríguez.

Alarcón y Av. Ricaldoni.

Diego Lamas y Av. Ricaldoni.

Rafael Pastoriza y Feliciano Rodríguez.

Rafael Pastoriza y Av. Ricaldoni.

Francisco Llambí y Av. Ricaldoni.

Mac Eachen y Vidal y Fuentes.

Vidal y Fuentes y Av. Ricaldoni.

Vidal y Fuentes y Manuel Alonso.

Av. Cataluña y Av. Navarro.

Av. Cataluña y Manuel Alonso.

Av. Cataluña y Av. Ricaldoni.

Av. Navarro y Gral. Las Heras.

Av. Ramón Anador y Av. L.A. de Herrera.

Av. Ramón Anador y Gral. Las Heras.

Ayacucho y Gral. Las Heras.

Av. Navarro y Talcahuano.

Santiago Gadea y Las Heras.

Av. Navarro y Santiago Gadea.

Manuel Quintela y Gral. Las Heras.

Manuel Quintela y Av. Dr. Alfredo Navarro.

Atilio Narancio y Manuel Alonso.

Atilio Narancio y Av. Ricaldoni.

Av. Italia y Las Heras.

La Intendencia de Montevideo también informó que habrá desvíos las líneas de ómnibus en este mismo plazo de tiempo. Las líneas que tendrán desvíos son 76, 192, 316,143, 494, 185, 186, 191, 328 y 329. Estos datos se pueden ver con mayor detalle en la página de la comuna, a través del siguiente link.