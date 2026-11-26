El puerto de Montevideo podría atravesar una transformación en los próximos años si prospera el proyecto que Neltume Ports presentó al gobierno uruguayo . La compañía propone desarrollar una segunda terminal especializada en contenedores, con una inversión estimada de US$ 900 millones , en una iniciativa que apunta a ampliar la infraestructura portuaria y posicionar a Uruguay como un punto estratégico para el movimiento de cargas en Sudamérica.

"Es un proyecto muy importante para nosotros como empresa y espero también para Uruguay, porque es una transformación del puerto con una segunda terminal especializada de contenedores", señaló Richard von Appen, presidente de Neltume Ports , en entrevista con El Observador.

El empresario explicó que la propuesta responde tanto a la expectativa de crecimiento del comercio marítimo para los próximos 20 o 30 años como a la posibilidad de captar nuevos volúmenes de mercadería provenientes de otros mercados de la región . En ese sentido, uno de los objetivos es que Montevideo pueda recibir más cargas y convertirse en una alternativa para las operaciones logísticas que hoy se canalizan a través de otros puertos.

La propuesta contempla la construcción de una terminal sobre una superficie de 38 hectáreas ganadas al mar . El desarrollo incluiría dos posiciones de atraque para buques de gran porte , un área de respaldo para el almacenamiento de contenedores y conexiones con las principales vías de transporte terrestre y fluvial.

La conexión con la hidrovía aparece como uno de los componentes centrales de la iniciativa. La infraestructura proyectada permitiría integrar el transporte marítimo con el movimiento de cargas a través de los ríos de la región, particularmente desde países como Paraguay y Bolivia, además de captar oportunidades comerciales en Argentina y Brasil.

Según las estimaciones de la compañía, existe un potencial adicional de 985.000 TEUs anuales de carga regional que podrían encontrar en Montevideo una alternativa logística. La meta planteada por Neltume Ports es alcanzar un movimiento de 1,4 millones de TEUs por año hacia 2035.

Una inversión en dos etapas

El desarrollo está previsto en dos fases. La primera requeriría una inversión de US$ 468 millones y comprendería 18 hectáreas y 500 metros de muelle, con capacidad para movilizar hasta 380.000 TEUs anuales. La segunda etapa supondría otros US$ 416 millones para completar la infraestructura prevista.

En conjunto, el proyecto alcanzaría los 920 metros de línea de atraque, distribuidos entre un muelle oceánico y un sector destinado a barcazas. También contempla un patio de almacenamiento de contenedores, accesos independientes, conexión ferroviaria y equipamiento especializado para las operaciones portuarias.

La magnitud de la inversión también tendría un impacto en el empleo. Las proyecciones de la empresa estiman que las obras podrían generar unos 1.800 puestos de trabajo, mientras que la operación de la primera fase demandaría alrededor de 600 empleos directos.

Aunque la iniciativa ya fue presentada formalmente, su ejecución depende de los pasos que definan las autoridades uruguayas. Actualmente, el proyecto se encuentra en estudio por parte del gobierno, que deberá evaluar la propuesta y determinar cómo avanzar.

Von Appen señaló que la compañía puso a disposición su experiencia y conocimiento en el desarrollo de infraestructura portuaria para elaborar una iniciativa que considera de alcance internacional. "Le hemos invertido mucho tiempo, nuestro conocimiento y experiencia en presentar un proyecto de nivel mundial", afirmó.

Richard von Appen, presidente de Neltume Ports

El presidente de Neltume Ports también manifestó su expectativa de que el gobierno dé continuidad al proceso de evaluación de la iniciativa. En caso de que la propuesta sea aceptada, se podría avanzar hacia una convocatoria a licitación para concretar el desarrollo de la nueva terminal.

La empresa, integrada por la chilena Ultramar y el grupo canadiense ATCO, también es propietaria de Montecon, operador que trabaja en los muelles públicos del puerto de Montevideo desde 2006.

Con esta iniciativa, Neltume Ports busca abrir una nueva etapa para la actividad portuaria uruguaya, con una infraestructura que permita atender buques de mayor porte, ampliar el volumen de operaciones y competir por nuevas cargas en el mercado regional.

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