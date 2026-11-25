Estudiantes de La Plata y Palmeiras llegan este miércoles a Montevideo para afrontar la final de la Copa Libertadores 2026 el próximo sábado a la hora 17 en el Estadio Centenario.

Los pincharratas vienen de dejar por el camino nada menos que a Flamengo, con una actuación exuberante de Fernando Muslera, quien atajó tres penales en la definición, en el mismísimo Estadio Maracaná.

Por su parte, Palmeiras le ganó en semifinales a Fluminense para conseguir el pasaje a una nueva final.

La última vez que vino a jugar al Centenario un partido decisivo, dio la nota y venció a Flamengo en la edición 2021.

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Las historias que dejó la final entre Estudiantes y Palmeiras de 1968

Palmeiras buscaba su primer título continental en la tercera final de la Copa Libertadores de América que se jugaría en el Estadio Centenario de Montevideo. Le había ganado las dos semifinales a Peñarol 1-0 y 2-1 en ese mismo certamen.

Enfrente, estaba Estudiantes de La Plata de Osvaldo Zubeldía, que también iba por su primera Copa Libertadores. Las dos finales habían terminado 2-1 en La Plata y 3-1 en San Pablo.

El equipo argentino era famoso ya por las mañas de muchos de sus futbolistas dentro de la cancha en un torneo que era muy diferente al de hoy, sin TV y en el que los árbitros no veían muchas cosas que sucedían.

Cuando llegó a Montevideo, Carlos Bilardo, uno de los puntos altos de aquel equipo y también conocido por sus mañas, quiso conocer a los alcanzapelotas. “Quiero arreglar con los alcanzapelotas”, dijo en una reunión con Carlos Pachamé y Óscar Malbernat.

Fue al Centenario y habló con tres jovencitos. Cuando le dijo que pretendía arreglar con ellos para que obedecieran a los futbolistas de Estudiantes si había que hacer tiempo con el balón afuera. “Tiene que hablar con Paco, señor”, le respondió uno.

Cuando apareció Paco –quien era literalmente un niño de 13 años-, le dijo que quería garantías y entonces se quedó con las pelotas con las que entrenó Estudiantes.

Ese Paco, era nada menos que Francisco “Paco” Casal, quien con los años, se transformó en el empresario futbolístico más importante del fútbol uruguayo. Aquella vez, llegó a un acuerdo con Bilardo que debía cumplirle el futbolista al término del partido.

Estudiantes ganó 2-0 y no necesitó del tiempo pedido a los alcanzapelotas quienes se hicieron de unos relojes nuevos gracias a las negociaciones de su líder de entonces, Paco.

La visita de Estudiantes al Hospital Pereira Rossell

Previo a jugar contra Palmeiras la final de aquella Copa Libertadores de 1968, el plantel de Estudiantes de La Plata visitò y reprtió regalos a todos los niños del Hospital Pereira Rossell.

Carlos Bilardo entregando juguetes a los niños del Hospital Pereira Rossell en Montevideo cuando vino con Estudiantes de La Plata a jugar la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Carlos Bilardo, quien también se recibió de médico, también fue uno de los principales promotores de la medida y fue en persona hasta el citado hospital de niños.

El homenaje a Artigas

En una fría mañana de mayo y recién llegado a Montevideo para jugar la tercera y decisiva final de la Copa Libertadores 1968, todo el plantel y cuerpo técnico de Estudiantes de La Plata, concurrió de saco y corbata a la Plaza Independencia.

La Bruja Verón padre, Pachamé, Madero, Aguirre Suárez y el técnico Zubeldía, aparecen entre todo el plantel de Estudiantes de La Plata que antes de la final con Palmeiras en 1968, dejó una ofrenda floral al monumento a Artigas

Allí, los principales referentes le entregaron al prócer uruguayo, José Artigas en su monumento, una ofrenda floral. La foto terminó siendo la tapa de la revista argentina El Gráfico en aquella época.

A la hora del encuentro, y segundos antes de que comenzara, el capitán de Palmeiras, Ferrari, le entregó una plaqueta a Óscar “Cacho” Malbernat, quien era su homólogo de Estudiantes de La Plata.

El capitán de Palmeiras, Ferrari, le entrega en el círculo central del Estadio Centenario, una plaqueta a Óscar Malbernat, su par de Estudiantes previo a la tercera final de la Copa Libertadores de 1968

Los pincharratas ganaron bien aquella final por 2-0 con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, la Bruja, el padre del actual presidente del club, la Brujita Sebastián Verón, y se llevaron la primera de las cuatro copas que consiguieron en su historia.