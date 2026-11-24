En la puerta de las elecciones de Peñarol , que se realizarán el sábado 12 de diciembre, los terrenos en los que se construyó Estadio Campeón del Siglo de los aurinegros y toda la obra se transforman en temas de campaña, y en asuntos que cada día ocupan conversaciones.

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¿Cómo se hizo la compraventa de los terrenos del CDS? ¿Cuánto costaron? ¿Quién lo pagó? ¿Qué hay de mito y de realidad?

Referí accedió a documentación sobre la compraventa del estadio de Peñarol, que se inauguró el 28 de marzo de 2016 , en un partido ante River Plate argentino y el primer gol, con el que estrenaron las redes previo al comienzo del partido, lo convirtió Fernando Morena , en una ceremonia cargada de simbolismo.

El primer gol oficial lo anotó Diego Forlán , quien estaba cumpliendo su sueño de defender a los aurinegros.

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La difícil tarea de encontrar un predio para construir el estadio de Peñarol

Desde 2008 Peñarol recorrió bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani un largo camino en busca del predio para construir el postergado sueño del estadio aurinegro, que tantos presidentes impulsaron en todos los tiempos y nadie había conseguido.

Antes de la compraventa del primer terreno en donde actualmente se encuentra el CDS, durante tres años el club agotó contactos y gestiones para conseguir un predio.

Sin éxito, habló por un predio sobre avenida José Pedro Varela, que pertenecía a Coraceros.

Luego gestionó otros dos con la Intendencia de Canelones en diferentes lugares del Parque Roosevelt y por distintas razones en ninguno pudieron avanzar.

Finalmente, decididos a levantar el estadio de Peñarol, la Intendencia de Montevideo les sugirió construir en las inmediaciones de la ruta 102 y la ruta 8.

Así nació esta historia del Campeón del Siglo, que fue visitado por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, el 29 de marzo, el día siguiente a su inauguración.

El presidente de la AUF, Wilmar Valdez, Juan Pedro Damiani, titular de Peñarol, y Gianni Infantino, presidente de FIFA, recorrieron por dentro y por fuera el Estadio Campeón del Siglo FOTO: @OficialCAP

Para construir el estadio, Peñarol necesitaba comprar inmuebles rurales y Damiani, presidente de Peñarol en ese momento, compró tres terrenos en donde luego se levantó la casa de los aurinegros.

Mitos y realidades sobre la compra de los terrenos del Campeón del Siglo

¿Cuánto costaron los terrenos? De acuerdo a la documentación a la que accedió Referí, de compraventas que están inscriptas en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria de Montevideo, de esta forma fueron adquiridos los predios:

el primer predio de 9,6 hectáreas , el 26 de diciembre de 2012 por US$ 625.000

, el 26 de diciembre de 2012 por el segundo de 5,2 ha , lo compró el 24 de marzo de 2014 por US$ 450.000

, lo compró el 24 de marzo de 2014 por el tercero de 0,5 ha, el 22 de mayo de 2014 por US$ 124.500

En total la compraventa ascendió a US$ 1.199.500.

El último terreno fue una exigencia de la intendencia, porque entendió necesario por razones de seguridad para la construcción del estadio.

Damiani compró para Peñarol un total de 15,3 hectáreas.

La compraventa de los tres terrenos, de acuerdo a los documentos en poder de Referí, tiene su propia historia.

El primero fue adquirido a un matrimonio, que lo había comprado seis años antes, en 2006.

El segundo, en donde se construyó el estacionamiento, adquirido al dueño de la propiedad desde 1997 .

. El tercero, también a un matrimonio que lo compró en 2003, 11 años antes que el presidente de Peñarol pagara para que pasar a nombre de Peñarol.

¿Quién pagó los terrenos? Damiani desembolsó el dinero entre noviembre 2012 y marzo 2014 y le entregó los terrenos a Peñarol.

¿Por qué el costo trepó a US$ 1.542.451? El costo de la compra de los terrenos fue de US$ 1.199.500, pero ascendió a US$ 1.542.451 por honorarios profesionales, gastos de promoción por eventos y publicidad.

¿Cuál es el interés que cobra Damiani por el desembolso que hizo para comprar los terrenos? El presidente del club en ese momento acordó un interés de 5% anual sobre el capital y se devengó a partir de la inauguración del estadio, en 2016.

Esto quiere decir que hasta tres años y medio después de la compra del primer terreno, no se aplicó el pago de intereses sobre el desembolso del dirigente.

Según la documentación a la que accedió Referí, el compromiso de Juan Pedro con Peñarol tiene previsto para los intereses, que no tienen reajustes ni actualización de capital, que también quedaron diferidos y serán exigidos una vez que la sociedad Complejo Deportivo y Cultural Peñarol SA, que construyó el estadio, cancele su deuda con el BROU.

Los tres padrones están hipotecados a favor del BROU como garantía del crédito que otorgó a la sociedad en 2014.

¿Cuáles son las garantías que presentó Peñarol a favor de Damiani? No existen garantías reales ni personales por el aporte. Esto implica que si Peñarol no le quiere pagar a Damiani, el expresidente no podrá ir contra ninguna garantía porque no las tiene.

Todo el proceso de compraventa estuvo a cargo del estudio CPA Ferrer y toda la gestión fue auditada por Ernst&Young.

Además, un dato que surgió años después de la inauguración del estadio, bajo la presidencia de Jorge Barrera, Peñarol adquirió con sus fondos otros tres terrenos que sirvieron para la construcción de la Ciudad Deportiva.