Federico Valverde volvió a tener una noche consagratoria para Real Madrid por la Champions League en la goleada de atrás por 5-1 a PSV Eindhoven de este martes en el Estadio Santiago Bernabéu.

El uruguayo anotó el empate transitorio en el momento más complicado del partido, al inicio del segundo tiempo y luego de una primera parte para el olvido de casi todo el equipo.

De esta manera, por primera vez en su carrera, Valverde celebró un gol propio en dos encuentros seguidos, ya que le había dado la victoria en la hora ante AEK Atenas en el compromiso anterior.

José Mourinho metió mano, realizó tres cambios para el inicio del complemento, entre ellos, el ingreso de Jude Bellingham que dio una mano bárbara arriba y convirtió un golazo para el transitorio 2-1.

Las diferencias entre Leonel Jaime y Gonzalo Gelini, el otro argentino que Diego Aguirre no dirigió más en Peñarol

Mirá el golazo de Federico Valverde para Real Madrid ante PSV Eindhoven por la Champions League

Lo que dijo la prensa española de Federico Valverde

Federico Valverde tuvo un notable rendimiento para Real Madrid en la goleada por 5-1 a PSV Eindhoven de Holanda como locales por la Champions League.

El diario deportivo Marca una vez más destacó el desempeño del uruguayo.

"VALVERDE: lateral derecho, la posición desde la que se ha convertido en un 'jugador-sistema' en Real Madrid en el último mes y medio. Apenas se dejó Vern en ataque, donde marca más diferencias, y pasó algún apuro defensivo, sobre todo ante el poderío físico de Van Bommel", comenzó describiendo.

Y añadió: "En el segundo tiempo dio varios pasos al frente. Estuvo a punto de regalar un gol a Mbappé (no llegó el galo) y segundos después anotó el gol del empate con uno de sus habituales derechazos. Como siempre, parece que el carril derecho (no es un lateral propiamente dicho) le da más oportunidades de exprimir todas sus virtudes. NOTA FINAL: 7,5".

Por su parte, el diario deportivo AS, también lo elogió, aunque también explicó que tuvo inconvenientes en la marca en el primer tiempo..

"Valverde: muchos problemas en el primer tiempo con Van Bommel, que dio mucho trabajo a los blancos, especialmente a Militao y al uruguayo. Con balón anduvo algo tímido, sin claridad; lo mejor, cuando encontró espacio para correr por dentro. Arrancó el segundo tiempo mucho mejor: lanzó una contra que casi acaba en el 1-1. Tocó demasiado fuerte para Mbappé, que no llegó por poco. Se resarciría pronto: poco después, aprovechó un taconazo de Güler para rematar de tiro raso y hacer el 1-1", escribieron en el medio madrileño.

A su vez, las páginas de estadísticas lo puntuaron con un 8,9.