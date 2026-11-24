Néstor Núñez, padrastro de la pediatra Soledad Barrera , fallecida en agosto de 2024 tras sufrir un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica, asistió este martes a la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. " Me gusta verles la cara a los que mienten ", dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo.

" Ellos van a ir dentro de poquito tiempo a Treinta y Tres; y, como yo encaré al presidente, los voy a encarar a ellos. Porque acá no sé cuántos diputados hay que son doctores. Los diputados doctores no deberían levantar la mano, porque eso fue una mala praxis. No deberían apoyar a la ministra en este caso", lamentó.

En esta línea, singularizó el caso del diputado por el Frente Amplio Nino Medina y dijo que "es un señor", pero "lamentablemente, va a tener que levantar la mano a favor de la ministra y no de una coterránea" . Además, agregó: "Él sabe que estuvo todo mal. Trabajé mucho tiempo con Nino —trabajo en la Comisión de Discapacidad de Treinta y Tres y se trabajó muy bien con Nino Medina— y hoy va a tener que levantar la mano en contra mía. En contra de los intereses de nosotros".

"He sentido una gran desilusión", dijo Casaretto de Lustemberg en la interpelación por el caso de la anestesista Miralles

Orsi respaldó a Lustemberg: "Alguien que corrige cuando las cosas no salen bien, creo que se merece el mejor de los apoyos"

De todas formas, reconoció que algunos legisladores pueden actuar por disciplina partidaria: "Y los entiendo, es disciplina partidaria y tienen que acatarlo porque por algo los pusieron ahí, y eso lo entiendo", agregó.

El padrastro de Barrera también se refirió a las consecuencias que tuvo la muerte de la pediatra para su madre, Rosario Barrera. Según contó, su salud "se deterioró" después de lo ocurrido. "Por eso, cuando la ministra dice que no hubo consecuencias, sí hubo consecuencias", afirmó. A eso sumó los gastos derivados de la movilización y de la contratación de abogados.

Núñez también respondió a cuestionamientos sobre el acuerdo económico alcanzado por la familia y aclaró: "No cobramos de más. US$ 50.000 fue lo que nos dieron", sostuvo. Y agregó: "El precio de una hija no tiene precio".

"No me interesa la ministra; lo que nos interesa es que esto no se repita"

El padrastro de Soledad Barrera también mencionó que no tiene como objetivo que Lustemberg abandone el Ministerio de Salud Pública (MSP). En ese sentido, reclamó mayores controles sobre los profesionales de la salud y cuestionó que puedan ocurrir situaciones de ese tipo sin que nadie advierta lo que sucede durante una intervención.

"No me interesa a la ministra, no me interesa que se vaya. Lo que nos interesa a nosotros, como familiares de Soledad Barrera, es que esto no se repita. (...) No se puede ir un anestesista. (...) No pueden existir más Miralles. (...) La salud no es un juego. Todos nos enfermamos. Y esto es redondo: hoy me toca a mí, mañana te toca a vos. Y no puede ser que le toque a todos", expresó.

Núñez también cuestionó que tanto la ministra como Presidencia "deberían haberse comunicado" con ellos y reclamó que "nunca" los llamaron. El familiar recordó también que, en junio, entregó personalmente una carta al presidente Yamandú Orsi y reclamó que nunca recibió una respuesta.

"Yo también soy ciudadano, yo también voto y tengo derecho a que me respondan", afirmó.

El caso de Soledad Barrera y la sanción a Miralles

Las declaraciones de Núñez se producen en medio de la discusión por la sanción aplicada a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable tras la muerte de Barrera. La Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto inicialmente cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, pero el MSP redujo la sanción a tres años en octubre de 2025.

El presidente Yamandú Orsi resolvió el 10 de noviembre restablecer los cinco años de inhabilitación, luego de revisar nuevos elementos incorporados al expediente, entre ellos la condena penal de la profesional.

En la interpelación de este martes, Lustemberg reconoció que la resolución que había reducido la sanción no estuvo "suficientemente motivada", aunque defendió que la decisión se había tomado dentro de las atribuciones del ministerio.

"Es sano poder volver sobre los propios pasos y cambiar una decisión si se entiende que hoy no es la que corresponde adoptar", afirmó.