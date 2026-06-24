"Nos quedamos sin hija y ahora nos vamos a quedar sin pena": la familia de la pediatra fallecida por mala praxis reclamó justicia a Orsi

La familia de Soledad Barrera , la pediatra fallecida por el caso de mala praxis por el cual fue condenada la anestesista Inés Miralles , le entregó una carta al presidente Yamandú Orsi en reclamo de justicia.

Néstor Núñez —que se presentó como el esposo de Rosario Barrera, madre de Soledad — interceptó al mandatario durante una recorrida por Treinta y Tres , donde Orsi tuvo una serie de actividades, informó Subrayado en primera instancia.

El principal reclamo de la familia se centra en la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de rebajar de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista para ejercer como médica, basada en un informe de la división jurídica del ministerio. La Comisión Honoraria de Salud Pública, sin embargo, había resuelto una inhabilitación de cinco años y conocida la decisión de Lustemberg 11 de los 13 miembros renunciaron .

El documento que advertía sobre un presunto consumo de fentanilo de la anestesista cuya sanción redujo Lustemberg

"Creo que no fui yo": habló la anestesista a la que Lustemberg le rebajó la sanción por la muerte de una pediatra

Durante el diálogo con Orsi, el hombre sostuvo que le habían transmitido que debía insistir en Torre Ejecutiva para que la carta llegara al presidente de la República. El texto había sido entregado luego de manifestaciones en reclamo de justicia, tanto en Montevideo como en Treinta y Tres, departamento del cual era oriunda la pediatra y su familia.

— Aprovechando la oportunidad y como todos me conocen, soy muy amigo de todos, aquí le traigo. Esta carta es la que le mandamos. Esta era María Soledad —le dijo Núñez a Orsi.

— Eso de que tiene que ir todos los días... Le dijeron errado —respondió el presidente.

— Sí, para que la carta se apurara. No, no me dijeron errado porque fuimos.

— Está bien, pero por más que haya ido todos los días esto nunca se apuró.

— Nunca se apuró y no se va a apurar. Como tampoco va a renunciar la ministra, como tampoco se va a sacar...

— No, no, esto vamos a revisarlo.

— Pero tengo a mi señora enferma a consecuencia de esto. Si no, ella hubiera venido acá y ella hubiera dicho un montón de disparates que no puede decir. Como todos me conocen... Nos quedamos sin hija y ahora nos vamos a quedar sin pena. Espero que se haga justicia.

— Entendidísimo — cerró Orsi.

Ahora el asunto está en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) porque la anestesista apeló a la inhabilitación. En diciembre de 2025 fue condenada por homicidio culposo a 24 meses de arresto domiciliario nocturno luego de llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía y reconocer su responsabilidad en los hechos.

Barrera, que tenía 41 años, murió luego de ser operada de la vesícula en 2023 en la mutualista SMI. La paciente hizo un paro cardíaco durante la operación. No tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció.