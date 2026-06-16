Bordaberry propone cámaras obligatorias en quirófanos tras el caso de la anestesista condenada por mala praxis

El senador colorado Pedro Bordaberry presentó este martes un proyecto de ley que busca establecer el uso obligatorio de dispositivos de registro de audio y video en bloques quirúrgicos y áreas críticas de salud , abarcando tanto al sector público como al privado.

La iniciativa parlamentaria surge como respuesta al caso que involucró a la anestesista Inés Miralles quien fue inhabilitada como médica y actualmente se encuentra condenada por homicidio culposo . Este hecho desató una fuerte polémica sobre los controles, la seguridad asistencial y las responsabilidades dentro de los quirófanos, lo que motivó la convocatoria de la ministra Cristina Lustemberg a la Comisión de Salud del Senado.

Miralles fue condenada en diciembre de 2025 por homicidio culposo mediante un proceso abreviado y recibió una pena de 24 meses de prisión bajo régimen de arresto domiciliario nocturno .

El documento que advertía sobre un presunto consumo de fentanilo de la anestesista cuya sanción redujo Lustemberg

Además, había sido inhabilitada por cinco años para ejercer la profesión , aunque posteriormente la ministra Lustemberg, resolvió reducir esa sanción a tres años.

La decisión provocó cuestionamientos dentro del ámbito médico y político y la renuncia de la mayoría de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, mientras que la familia de la paciente, Soledad Barrera, promovió actuaciones ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico.

La denuncia cuestiona la decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional que había sido impuesta a Miralles por la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Los denunciantes sostienen que debe evaluarse si esa reducción estuvo respaldada por fundamentos éticos, técnicos y documentales suficientes. También plantean que se analicen las explicaciones brindadas por la ministra en el Parlamento y una eventual contradicción entre la rebaja de la sanción y otras decisiones adoptadas en el ámbito estatal.

Un documento interno del block quirúrgico del Hospital Italiano advertía en marzo de 2024 sobre presuntas irregularidades en el desempeño de la anestesista Inés Miralles y señalaba conductas que el equipo médico consideraba compatibles con un "probable abuso de sustancias".

La nota, divulgada por el programa de streaming Todo se Sabe tiene fecha del 25 de marzo de 2024 y estaba dirigida a la Dirección Técnica de Universal SPS. Fue firmada por el entonces jefe del block quirúrgico, Fausto Madrid.

Propuesta

La iniciativa de Bordaberry busca que las intervenciones quirúrgicas y procedimientos en áreas críticas cuenten con un "registro íntegro, continuo y seguro" desde el ingreso del paciente hasta su traslado al área correspondiente para su recuperación. Los equipos deberán asegurar nitidez de imagen, claridad de audio e identificar con precisión los procedimientos, el personal interviniente y los tiempos empleados. Además, se exigirá un mecanismo de doble almacenamiento para blindar la preservación de los archivos.

La propuesta enfatiza que estos registros formarán parte de la historia clínica del paciente, por lo que estarán protegidos bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Los registros deberán conservarse por un plazo mínimo de 10 años desde la fecha del acto quirúrgico.