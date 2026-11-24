Los organismos sanitarios de Argentina y Brasil confirmaron la detección de PJ.2.1 , un nuevo linaje del Coronavirus derivado de Ómicron que presenta mutaciones asociadas con una mayor capacidad de transmisión y que ya circula en distintos países de América .

La variante fue identificada en muestras analizadas en la provincia de Buenos Aires y también en varios estados brasileños. Aunque su mayor transmisibilidad genera atención epidemiológica, hasta el momento no hay evidencia suficiente para determinar que provoque cuadros más graves que otros linajes del SARS-CoV-2 .

El nuevo linaje fue identificado como PJ.2.1 , una descendencia de JN.1 que acumula 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incorporó a la categoría de variantes bajo vigilancia para seguir su evolución y analizar su comportamiento.

Dólar hoy: esta es la cotización del martes 24 de noviembre, según el BROU

En Argentina , los primeros tres casos conocidos fueron detectados mediante la secuenciación de muestras de pacientes internados en hospitales bonaerenses. Dos correspondían a bebés de uno y dos meses, mientras que el tercero pertenecía a un adulto de 58 años. En Brasil , el Instituto Oswaldo Cruz informó contagios en Río de Janeiro, San Pablo, Espírito Santo, Distrito Federal, Río Grande do Sul y Santa Catarina .

La viróloga brasileña Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, explicó en diálogo con Clarín que la nueva variante tiene características que favorecen su propagación: "Posee mutaciones en su genoma que le confieren mayor afinidad con los receptores de nuestras células, lo que aumenta su transmisibilidad".

Síntomas de la cepa PJ.2.1 del Coronavirus

Los síntomas asociados a PJ.2.1 son similares a los de un resfrío o una gripe. Entre los principales se encuentran la fiebre, la tos, el dolor de garganta y la secreción nasal. La mayor facilidad de transmisión puede incrementar los contagios, especialmente entre las personas que integran grupos de riesgo.

who.int

Sin embargo, todavía no existen pruebas suficientes para afirmar que provoque una enfermedad más severa. La OMS advirtió: "Los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad".

Alerta por la nueva de Coronavirus: ¿Cuál es la situación epidemiológica de Uruguay?

El Ministerio de Salud Pública mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento de las infecciones por COVID-19 y de las variantes que circulan en el territorio. El boletín epidemiológico publicado el 16 de noviembre contempla los registros de enfermedades transmisibles e infecciones respiratorias.

Boletín epidemiológico 2026 - Semana 42

"El sistema global está en una fase post-pandémica con circulación persistente. Hay ondas periódicas (tipo “olas bajas”), muchas veces regionales y asincrónicas", detalló la cartera nacional en el documento correspondiente a la semana 42.

Uruguay no registra por el momento casos de PJ.2.1.