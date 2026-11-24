El entrenador uruguayo Jorge Bava fue presentado este lunes como nuevo entrenador de Junior de Barranquilla de Colombia, club al que llega luego de su paso por Nacional en el fútbol uruguayo en esta temporada 2026.

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“Muy felices de llegar a un club tan grande y con muchas ganas e ilusión de afrontar este nuevo desafío . ¡Vamos, @juniorclubsa!”, expresó Bava en sus redes tras su anuncio y primera conferencia de prensa en el “tiburón”, donde reemplaza al uruguayo Sebastián Viera, quien había asumido de forma interina tras la salida de Alfredo Arias.

El entrenador fue presentado por el presidente del club, Antonio Char, y con su cuerpo técnico compartieron con los medios de comunicación los detalles de esta nueva etapa deportiva.

Jorge Bava fue presentado como nuevo entrenador de Junior de Barranquilla junto al presidente del club Antonio Char y su cuerpo técnico integrado por Bruno Piano, Mauricio Ferraro, Marcelo Mayor y Mauro Di Donna

El cuerpo técnico que lo acompañará estará integrado por Bruno Piano (asistente técnico), Mauricio Ferraro (preparador físico), Marcelo Mayor (asistente técnico) y Mauro Di Donna (videoanalista).

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Tras su paso por Nacional, Jorge Bava es el principal candidato para asumir en uno de los grandes de Colombia en reemplazo de otro uruguayo

El club destacó la trayectoria de su nuevo DT. “Bava cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano e internacional, tras dirigir a Liverpool de Uruguay, Club León de México, Independiente Santa Fe de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay”, indicaron.

Jorge Bava fue presentado como nuevo entrenador de Junior de Barranquilla

También repasaron que a lo largo de su trayectoria como entrenador ha conquistado ocho títulos oficiales:

Con Liverpool de Uruguay (5): Torneo Apertura 2022. Supercopa Uruguaya 2023. Torneo Intermedio 2023. Torneo Clausura 2023. Campeonato Uruguayo 2023.

Con Independiente Santa Fe (1): Liga BetPlay DIMAYOR I-2025.

Con Cerro Porteño (2): Campeonato Clausura 2025. Supercopa de Paraguay 2025.

“Junior FC le da la bienvenida al profesor Jorge Bava y a su equipo de trabajo, deseándoles muchos éxitos en este nuevo desafío profesional, con el compromiso de trabajar por los objetivos deportivos de nuestra institución”, señalaron desde el club colombiano.