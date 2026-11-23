La histórica victoria de Liverpool sobre Manchester United continúa generando repercusiones fuera del campo de juego. Tras la contundente goleada por 4-0 en el clásico de la Premier League disputado este domingo en Anfield Road, el club inglés anunció que subastará las camisetas utilizadas durante el encuentro por el uruguayo Ronald Araujo y el resto del plantel.

El riverense jugó su primer partido de estas características en Inglaterra y se preparó de manera muy especial, ya que llegó al estadio casi nueve horas antes, y se retiró ovacionado a falta de 5 minutos para el final.

El encuentro tuvo un condimento especial: marcó el estreno oficial del argentino Mauricio Pochettino como nuevo entrenador de los Diablos Rojos, un debut que se vio rápidamente condicionado por la expulsión de Leny Yoro a los 8 minutos y los goles de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha y Víctor Muñoz.

En ese contexto de dominio absoluto, Ronald Araujo volvió a ser titular en el lateral derecho y completó 85 minutos en gran nivel antes de retirarse ovacionado por los hinchas locales.

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La iniciativa solidaria, impulsada en conjunto con el patrocinador principal Standard Chartered bajo la campaña Play On, puso a disposición de los fanáticos de todo el mundo las indumentarias firmadas de una tarde inolvidable en Anfield Road.

La totalidad de los fondos recaudados en la subasta será destinada a la LFC Foundation, la organización oficial sin fines de lucro del club de Merseyside.

A través de este aporte, la institución continuará financiando programas comunitarios y proyectos destinados a fomentar la inclusión y la permanencia de niñas y jóvenes en el deporte.