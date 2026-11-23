Lorena Roqueta pasó del anonimato a la primera plana en la exposición pública de la noche a la mañana, en el sentido literal de la expresión. Pocos conocían quién era la abogada y escribana coloniense de 42 años que se postulaba como candidata en el orden de los Activos para las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) que se realizaron el domingo 22.

Ya de por sí, las elecciones del BPS son una instancia desconocida y distante para la enorme mayoría de la opinión pública. En general, no se conocen los candidatos, muchos no tienen idea de que se trata de una instancia obligatoria —si bien en algunos casos se puede justificar el voto— y las dudas sobre su utilidad son unánimes.

Desde 1992, por ley, se vota cada cinco años representantes sociales del organismo: Activos, Pasivos y Empresarios. Los tres postulantes elegidos se suman a los cuatro integrantes políticos del Directorio, designados por el gobierno de turno.

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El Pit-Cnt dominaba, hasta ahora, en el orden de los Activos. En una elección que mucha gente vota en blanco o anulado, durante décadas la central sindical lograba imponer el voto a sus postulantes. Sin embargo, en la noche de ayer, Roqueta logró una conquista que muchos consideraban impensable. Su lista 15 obtuvo 450 mil votos, frente a los 368 mil de Carlos Clavijo, la figura de la lista 11, respaldada por la central de trabajadores. La diferencia fue de 80 mil votos, en una elección que, en el orden de los Activos, contabilizó 100 mil anulados, 72 mil en blanco y 10 mil observados.

En las elecciones de 2021, la lista 11, del Pit-Cnt obtuvo 434 mil votos y en segundo lugar se ubicó la lista 16 con 257 mil. Hubo 110 mil en blancos y mil anulados.

Anoche, apenas se conoció el resultado, Roqueta posteó un video en sus redes sociales sobre la jornada electoral. “Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor y esta candidata, hoy, Lorena Roqueta, esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos”, afirmó. También agradeció “a estos más de 450.000 votantes que dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar”.

Para tomar en cuenta la magnitud de los sufragios obtenidos por Roqueta, se pueden mirar las cifras de la elección de octubre 2024. En esa oportunidad, el Partido Colorado alcanzó 392 mil votos. En los hechos, si bien son elecciones diferentes, Roqueta alcanzó una cifra que superó por unas miles de voluntades a la histórica votación del Movimiento de Participación Popular (MPP) en esa instancia, cuando se convirtió en el grupo más votado de la historia política uruguaya.

Respaldo nacionalista

“Todos sabíamos que era difícil, pero ella quiso aceptar el desafió”, dijo una fuente política consultada por El Observador sobre la campaña que realizó Roqueta.

La abogada y escribana de Tarariras es funcionaria de la Intendencia de Colonia y votante del Partido Nacional. En la última elección, militó en el grupo del senador Javier García.

Hace algunos días, García subió un video en redes sociales destacando “la dedicación” de Roqueta para recorrer el país. “La representación del Pit-Cnt ha sido la del Frente Amplio, no la de tus intereses”, dijo García. “No necesitamos una representación sindical del gobierno del Frente Amplio. Lorena con la lista 15, que tiene representantes de todo el país. La opción es clara: Lorena Roqueta o el candidato del Pit-Cnt”, añadió.

También el senador Sergio Botana exhortó a votar por Roqueta, destacando que se debe pensar en el trabajador y no habla de lo que pasa en Cuba o Venezuela. “Lorena Roqueta, lista 15, se puede escribir una linda historia en el Banco de Previsión Social”, agregó.

Distintas fuentes consultadas señalaron que en el caso de Roqueta el mérito estuvo en su campaña, que realizó de manera intensa en redes sociales, y en dos recorridas que realizó por todo el país tratando de captar diferencias en los trabajadores de distintos rubros.

En el caso de Maldonado, por ejemplo, su candidatura tuvo el aval de José Pereyra, el actual representante de los empresarios en el BPS, y en la lista de suplentes llevaba a la dirigente nacionalista local Dina Fernández Cháves, exalcaldesa de Maldonado.

A Roqueta, sin embargo, no la votaron solo simpatizantes del Partido Nacional. Según sus allegados, logró captar adhesiones de otros partidos e incluso de gente apartidaria que decidió acompañarla por tratarse de alguien que no pertenecía a la hegemonía reinante en el Pit-Cnt.

El vínculo con el gobierno

Por lo inesperado y holgado que resultó el triunfo de Roqueta, algunos políticos ven lo sucedido no solo como un pequeño triunfo ante la central sindical sino también ante figuras del gobierno, que durante toda la jornada de ayer publicaron en redes sociales fotos en respaldo a Clavijo, de la lista 11.

“Hoy voté en las elecciones del BPS y acompañé la lista 11, la lista de los y las trabajadores. La seguridad social es una conquista de nuestro pueblo y una conquista fundamental para construir un país más justo. Es fundamental que los trabajadores organizados tengan voz en las decisiones sobre el presente y el futuro”, escribió el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez en su cuenta de X.

Hoy voté en las elecciones del BPS y acompañé a la Lista 11, la lista de las y los trabajadores.La seguridad social es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta fundamental para construir un país más justo.Es fundamental que los trabajadores organizados tengan voz en las decisiones sobre el presente y futuro.Arriba!! — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) November 22, 2026

El senador Daniel Caggiani, en tanto, subió una foto con el voto de a lista 11 y el comentario “Listo!”, y algo similar hizo el senador Óscar Andrade, mientras repartía listas del candidato del Pit-Cnt.

Una leona al BPS

“Soy una trabajadora coloniense, asesora jurídica notarial”. De esa manera se presentó Roqueta en una entrevista que concedió al programa Punta News, en el marco de una gira por el departamento.

Se refirió a la falta de conocimiento y a las dificultades que tiene la población con el BPS y mencionó que en condición de integrante de la Asociación Internacional de Leones, conocía de primera mano las dificultades burocráticas.

“La gente no sabe quiénes son los directores del BPS, me pareció una buena oportunidad de generar un cambio”, dijo Roqueta.

Expresó que su idea era “hacer un cambio en la representación” y acercarse a todo el país, para conocer las diferentes realidades. “Hay una gran diversidad, por ejemplo, hay trabajadores zafrales, tenemos que estar presentes”, explicó.

Roqueta explicó las dificultades que muchas veces genera el BPS para los trabajadores y mencionó que existe una enorme incertidumbre acerca de cuánto será el monto con el que la gente se va a jubilar.

En la noche del viernes, un destacado dirigente político se comunicó con Roqueta para desearle éxito el domingo y ratificarle todo su apoyo. “Creo que vamos a andar bien”, le dijo la candidata electa. En la noche del domingo, su pronóstico se cumplió, incluso para aquellos que confiaban en su capacidad y esfuerzo pero no pensaba que podrían imponerse a un aparato con el peso del Pit-Cnt.