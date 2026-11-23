Hay otro camino se impuso en los órdenes de los trabajadores activos y las empresas contribuyentes en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre. Con el 98,5% de los circuitos escrutados , según el último corte divulgado por El Observador , Lorena Roqueta y Jorge Fernández obtuvieron las mayores votaciones en sus respectivos órdenes. Entre los jubilados y pensionistas, Estela Ovelar quedó al frente por 1.795 votos , una diferencia menor a los 6.375 votos observados en ese orden.

Lorena Roqueta , candidata de la lista 15 de Hay otro camino, obtuvo 448.261 votos . Carlos Clavijo , de la lista 11 del PIT-CNT, sumó 367.460 . La diferencia fue de 80.801 votos .

Con este resultado, el PIT-CNT quedará por primera vez sin la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS desde que comenzaron a elegirse los directores sociales en 1992 . En el orden de los activos hubo 99.853 votos anulados , 72.046 en blanco y 10.546 observados .

Lorena Roqueta celebró su triunfo en el BPS y agradeció a quienes "dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar"

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Jorge Fernández , candidato de la lista 25 de Hay otro camino, obtuvo 80.635 votos . Le siguieron Graciela Álvarez , de la lista 21, con 41.085 . Bernardo Aldabalde , de la lista 27, sumó 23.790 , y Daniel Añón , de la lista 30, 17.030 .

En este orden se registraron 26.531 votos en blanco, 22.144 anulados y 2.852 observados.

Qué pasó entre los jubilados y pensionistas

Estela Ovelar, candidata de la lista 1 y respaldada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), obtuvo 143.183 votos. Renaldo Borriero, de la lista 5 de Hay otro camino, sumó 141.388, y María Ángela Pereira, de la lista 2, 20.680.

La diferencia de 1.795 votos entre las dos primeras listas deja pendiente la definición del orden. El escrutinio definitivo, previsto para el martes 24 de noviembre, determinará si la Onajpu conserva la representación de los pasivos que ocupa desde 1992.