Colonia Express realizó el jueves pasado una prueba de atraque para demostrar que puede operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires sin inconvenientes. La empresa asume que cumplió con la exigencia, pero en la Administración Nacional de Puertos (ANP) señalan que tuvo dificultades . Además, Buquebus argumenta que la maniobra tuvo riesgos operativos.

La semana pasada, la empresa y las autoridades acordaron la realización de una última prueba para validar la operativa en el puerto de Montevideo. Desde agosto, la compañía sostiene que la ruta está autorizada por el Ministerio de Transporte y, por tanto, no necesita otro aval. Pero esa aprobación tuvo un matiz, ya que quedó sujeta a la operatividad de la ANP .

El principal problema es la situación precaria que tiene el muelle Maciel y el organismo quiere “curarse de espanto” y asegurar que e l barco de Colonia Express no agregue problemas de seguridad y complique todavía más el estado del muelle. Y por ese motivo fue que se resolvió realizar la prueba de atraque.

"No tiene que haber privilegios": Colonia Express redobla competencia con Buquebus y se enfrenta a la ANP

Buquebus afirma que prueba de atraque de Colonia Express en el puerto tuvo riesgos operativos

El jueves, luego de finalizada, circularon comentarios del CEO de la empresa, Sebastián Planas , donde mencionó que se había efectuado de buena manera. “El barco se pudo acomodar bien” , dijo.

Por ese motivo, este lunes se comunicará a la ANP que las frecuencias entre Montevideo y Buenos Aires se darán de alta (quedando a disponibilidad del público), según informó Planas a El Observador. La previsión de la compañía es operar la ruta de manera diaria a partir de mediados de diciembre.

Sin embargo, hay otra visión en la ANP. Fuentes del organismo comentaron a El Observador que el informe sobre la prueba de atraque tiene observaciones que deben ser corregidas.

Foto: Leonardo Carreño

Las fuentes añadieron que el barco tuvo problemas en el atraque y también con las mangas para pasajeros.

El directorio espera recibir el informe técnico para decidir los próximos pasos. Pero la postura es clara: es necesario que la prueba se realice de manera satisfactoria para autorizar que la empresa comience a operar la ruta entre las dos capitales del Río de la Plata.

El escenario ya era contradictorio, pero faltaba que apareciera el tercer involucrado. Y eso sucedió el viernes pasado a última hora cuando Buquebus emitió un comunicado sobre el tema. El texto informó que había contratado al perito naval Fernando Perdomo, de la empresa Montevideo Diving & Salvage para que realizara un informe sobre la prueba de atraque de Colonia Express.

La evaluación señaló que "durante la maniobra se constató que la embarcación entró en contacto físico con el pontón de Buquebus, infraestructura esencial para la operación del buque Francisco, que conecta diariamente Montevideo con Buenos Aires".

Según informó El Observador el viernes por la noche, el texto advirtió que "la configuración ensayada presenta riesgos que requieren corrección antes de considerarla apta para una operación regular”.

Buque Francisco de Buquebus

Añadió que el contacto entre ambas estructuras puede generar rozamientos, esfuerzos e impactos capaces de afectar componentes del pontón. “Una eventual avería podría comprometer su disponibilidad y, en consecuencia, la continuidad del servicio que Buquebus presta actualmente”, expuso.

En otro pasaje afirmó que la seguridad y continuidad del servicio "no pueden quedar sujetas a riesgos evitables" y agregó que ya había presentado las observaciones en la ANP.

Por último afirmó que la posición de la empresa no correspondía a una oposición a la competencia, sino a la necesidad de proteger la infraestructura, la seguridad de los pasajeros y la continuidad de un servicio esencial.

El pontón de Buquebus

El único pontón para barcos de pasajeros que hay en el puerto es propiedad de Buquebus y la empresa decidió utilizarlo de manera exclusiva. Es por eso que Colonia Express debe atracar directamente en el muelle.

“Lo del pontón es un tema aparte. No es legalmente viable que haya un puerto público con un pontón privado. La Ley de Puertos lo prohíbe taxativamente”, expuso Planas días atrás.

Específicamente, el artículo 9 de la ley establece que, en ningún caso, el uso de los muelles de las grúas estatales existentes podrán constituir un monopolio en manos de agentes privados.

“Cuando presentamos la propuesta de rampa nos exigieron que fuera móvil para cumplir con la ley; con el pontón debería ocurrir lo mismo”, afirmó el empresario.