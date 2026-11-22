Los circuitos de las elecciones del BPS 2026 están abiertos hasta las 19:30 de este domingo 22 de noviembre. La votación comenzó a las 8:00 en todo el país para elegir a los representantes de los trabajadores, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes en el Directorio del Banco de Previsión Social.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

¿Qué pasa si a las 19:30 todavía hay gente esperando para votar? Si a la hora del cierre todavía hay electores dentro del local de votación, la comisión receptora extenderá el horario para que puedan sufragar. La prórroga puede durar hasta una hora, es decir, hasta las 20:30, y se aplica únicamente a quienes ya estaban dentro del local a las 19:30.

¿Dónde voto en las elecciones del BPS 2026? La Corte Electoral permite consultar el padrón de habilitados por serie y número de credencial cívica, por cédula de identidad o por nombre y fecha de nacimiento. El resultado indica en qué orden corresponde votar, el número y la dirección del circuito y si el local es accesible. Consultar el padrón de la Corte Electoral.