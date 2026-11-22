El presidente Yamandú Orsi votó este domingo en Canelones en las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social ( BPS ) y destacó la importancia del organismo para el país.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Orsi señaló que el BPS es "una institución fundamental para nuestro país" y que está presente en "todas las etapas de nuestras vidas".

"La elección de sus representantes es una expresión de nuestra democracia y de una forma de construir seguridad social con participación y diálogo", compartió el mandatario, junto a un video del momento del sufragio.

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Orsi también sostuvo que participó de la instancia electoral "convencido de la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones que son parte de nuestra identidad como país" .

Las elecciones de este domingo buscan definir a los representantes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes en el directorio del BPS, para el período 2026-2031.

Unas 2,2 millones de personas están habilitadas para votar en estos comicios, que son obligatorios. En total, se presentan nueve listas distribuidas entre los tres órdenes: dos por los trabajadores activos, tres por los jubilados y pensionistas y cuatro por las empresas contribuyentes.

Los representantes sociales ocupan tres de los siete lugares del directorio del BPS y representan los intereses de los sectores de trabajadores, pasivos y empresas contribuyentes.