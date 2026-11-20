Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se celebrarán este domingo 22 de noviembre en Uruguay y el voto será obligatorio para las personas habilitadas. Ante esta instancia, una de las dudas que pueden surgir es cómo votar si se perdió la credencial cívica o no se recuerda su número.

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La Corte Electoral dispone de una herramienta en línea que permite consultar los datos de la credencial, así como conocer el circuito y el local donde corresponde sufragar.

Para conocer la serie y el número de credencial, los electores deben ingresar al buscador oficial del padrón de las elecciones del BPS , disponible en la página web de la Corte Electoral.

Qué pasa si no voto en las elecciones del BPS de este domingo y cómo justificarlo

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Por nombre y apellido: seleccionar la opción "Por nombres", ingresar los nombres, apellidos y fecha de nacimiento, completar la verificación de seguridad (Captcha) y hacer clic en "Consultar".

Por cédula de identidad: seleccionar la opción "Por cédula", ingresar el número de documento sin puntos ni guiones y realizar la consulta.

Una vez completada la búsqueda, el sistema mostrará los datos del elector, incluidos la serie y el número de credencial cívica, el local de votación, el circuito asignado y si el establecimiento cuenta con condiciones de accesibilidad.

¿Se puede votar sin credencial cívica en las elecciones del BPS?

Sí. La Corte Electoral permite votar sin presentar físicamente la credencial cívica, siempre que la persona figure entre los electores habilitados.

En ese caso, deberá concurrir al circuito que le corresponde, conocer la serie y el número de su credencial y acreditar su identidad mediante la presentación de la cédula de identidad.

Por lo tanto, quienes hayan perdido la credencial o no la encuentren podrán participar de las elecciones del BPS sin necesidad de tramitar un duplicado antes del domingo.

¿Cómo votan los extranjeros que no tienen credencial cívica?

Los ciudadanos extranjeros que no poseen credencial cívica, pero están incluidos en el padrón de habilitados para las elecciones del BPS, también podrán votar.

Para hacerlo, deberán concurrir al circuito asignado y presentar su cédula de identidad.

En estos casos, la presentación de la cédula es obligatoria: quienes no lleven el documento no podrán sufragar.

Dónde consultar el circuito y local de votación para las elecciones del BPS

El mismo buscador de la Corte Electoral permite conocer dónde votar en las elecciones del BPS del domingo 22 de noviembre.

La consulta se realiza a través del siguiente enlace oficial: Consultar el padrón electoral del BPS 2026: credencial, circuito y local de votación

El sistema permite verificar los datos antes de concurrir a votar y evitar inconvenientes durante la jornada electoral.