Las elecciones de los representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) se realizarán este domingo 22 de noviembre y el voto es estrictamente obligatorio para los casi 2,2 millones de habilitados. Quienes no concurran a las urnas enfrentarán multas económicas, salvo que presenten una causal válida.

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La sanción por no asistir a las urnas y no justificar la ausencia depende de la categoría del elector en el padrón:

Si estás obligado a votar pero no podés asistir este domingo, la Corte Electoral contempla cuatro causales específicas para evitar el pago de la multa. Deberás presentar la documentación respaldatoria que acredite tu situación:

Para empresas contribuyentes: el valor de las multas varía en función de la cantidad de trabajadores dependientes. Esta sanción recae sobre la empresa cuando no designa a un mandatario habilitado para votar o cuando el representante designado se ausenta el día de la elección.

Para personas físicas (trabajadores, jubilados y pensionistas): la multa equivale a una Unidad Reajustable (UR). Según el valor de referencia de octubre de 2026, esto representa un costo de $ 1.923 .

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La ley electoral establece dos grandes grupos que están automáticamente exentos de la obligación de sufragar, por lo que no deben pagar multa ni presentar justificaciones:

Fuerza mayor: razones extremas que impidan concurrir al circuito de votación asignado.

Lejanía del circuito: estar domiciliado en un departamento diferente al que te corresponde votar. (Nota: Esta causal no puede ser utilizada por los mandatarios empresariales).

Ausencia del país: encontrarse fuera de Uruguay el domingo 22 de noviembre.

Problemas de salud: enfermedad, invalidez o imposibilidad física debidamente comprobada (se requiere certificado médico).

Las personas mayores de 75 años .

Quienes reciben prestaciones por incapacidad, sin importar la edad que tengan.

(Aclaración: Estas excepciones no son válidas para los apoderados o mandatarios designados en representación de empresas).

Horarios y consultas

Las mesas de votación operarán el domingo desde las 8:00 hasta las 19:30 horas.

Si tenés dudas sobre si formás parte del padrón obligatorio, podés ingresar al buscador de la Corte Electoral con tu número de credencial, tu cédula de identidad o tu nombre completo y fecha de nacimiento. Allí el sistema confirmará si tenés la obligación de votar y en qué lugar debés hacerlo.