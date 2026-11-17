Las elecciones de los representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS) se realizarán este domingo 22 de noviembre y el voto es estrictamente obligatorio para los casi 2,2 millones de habilitados. Quienes no concurran a las urnas enfrentarán multas económicas, salvo que presenten una causal válida.
De cuánto es la multa económica
La sanción por no asistir a las urnas y no justificar la ausencia depende de la categoría del elector en el padrón:
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Para personas físicas (trabajadores, jubilados y pensionistas): la multa equivale a una Unidad Reajustable (UR). Según el valor de referencia de octubre de 2026, esto representa un costo de $ 1.923.
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Para empresas contribuyentes: el valor de las multas varía en función de la cantidad de trabajadores dependientes. Esta sanción recae sobre la empresa cuando no designa a un mandatario habilitado para votar o cuando el representante designado se ausenta el día de la elección.
Cómo justificar el no voto
Si estás obligado a votar pero no podés asistir este domingo, la Corte Electoral contempla cuatro causales específicas para evitar el pago de la multa. Deberás presentar la documentación respaldatoria que acredite tu situación:
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Problemas de salud: enfermedad, invalidez o imposibilidad física debidamente comprobada (se requiere certificado médico).
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Ausencia del país: encontrarse fuera de Uruguay el domingo 22 de noviembre.
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Lejanía del circuito: estar domiciliado en un departamento diferente al que te corresponde votar. (Nota: Esta causal no puede ser utilizada por los mandatarios empresariales).
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Fuerza mayor: razones extremas que impidan concurrir al circuito de votación asignado.
Quiénes están exonerados de votar
La ley electoral establece dos grandes grupos que están automáticamente exentos de la obligación de sufragar, por lo que no deben pagar multa ni presentar justificaciones:
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Las personas mayores de 75 años.
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Quienes reciben prestaciones por incapacidad, sin importar la edad que tengan.
(Aclaración: Estas excepciones no son válidas para los apoderados o mandatarios designados en representación de empresas).
Horarios y consultas
Las mesas de votación operarán el domingo desde las 8:00 hasta las 19:30 horas.
Si tenés dudas sobre si formás parte del padrón obligatorio, podés ingresar al buscador de la Corte Electoral con tu número de credencial, tu cédula de identidad o tu nombre completo y fecha de nacimiento. Allí el sistema confirmará si tenés la obligación de votar y en qué lugar debés hacerlo.